Beca para estudiar en China

Hasta el 10 de noviembre, el Ministerio de Educación de la República Argentina, a través de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, tiene abierta la convocatoria anual para la realización de intercambio educativo y profesional con la República Popular de China, destinado a argentinos con título de grado o equivalente que deseen hacer estudios de posgrado o idioma.

Esta propuesta de formación es fruto del Memorándum de Entendimiento vigente en materia educativa entre ambos países. El análisis de las postulaciones y la selección de becarios estará a cargo del Programa de Becas de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y del China Scholarship Council.

La presente convocatoria, que otorgará 25 becas, está destinada a ciudadano/as argentinos/as para realizar estudios de maestría o doctorado en idioma inglés o idioma chino o curso de perfeccionamiento de idioma chino -dictado en inglés- durante el período lectivo 2024-2025.

Para postularse son requisitos ser ciudadano argentino y no poseer ciudadanía china; ser graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración con título de licenciado/a o equivalente; tener un promedio académico destacado; y acreditar nivel avanzado de inglés.

Los candidatos a estudios de maestría en China deben tener el diploma de licenciatura (o equivalente) y no superar los 35 años de edad; quienes se presenten a la beca de doctorado o estancia de investigación doctoral deben tener el diploma de maestría y no superar los 40 años de edad; quienes soliciten becas para carreras que tienen chino mandarín como idioma de enseñanza deberían contar con el nivel de idioma de HSK 3; los estudiantes de perfeccionamiento de idioma chino requieren conocimientos básicos de chino con certificación.

Se dará prioridad a quienes se postulen a la beca en el marco de un convenio entre una universidad nacional argentina y una universidad china.

Los interesados en acceder a esta oportunidad de capacitación podrán enviar sus solicitudes hasta el 10 de noviembre de 2023.