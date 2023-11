Avistaje de delfines: Empresas de excursiones náuticas reclaman la ampliación de temporada

Las empresas de excursiones náuticas que realizan avistaje de delfines en las costas de Puerto Madryn mostraron su preocupación ante determinadas medidas que podrían perjudicar notablemente esta actividad turística que presenta la ciudad en la temporada estival.

Según informó Marcos Fourgeaux de la empresa Cruceros Ecológicos, “meses atrás se presentó una nota solicitando que la temporada pudiera comenzar el pasado 12 de octubre, lo cual fue autorizado en un primer momento por el Ministerio de Turismo de Chubut”.

Sin embargo, según relató “luego hubo algunas empresas que hacen avistaje de ballenas que hicieron nuevas notas, ya que no estaban de acuerdo con que nosotros comenzáramos a operar a partir de octubre, por lo que Turismo nos convocó a una reunión a todos. Ahí se establecieron y se aclararon algunas cuestiones y el Ministro nos aseguró que la fecha no se iba a correr”.

“El presidente de la CAPEA, que es la cámara de empresas de avistaje de ballenas presenta dos notas, una de la AAVyTPV y otra de AHRCOBA solicitando que se revea la resolución, que no estaban de acuerdo con que se realice las actividades desde octubre en Madryn. Dijeron que no era conveniente para el destino. No tiene ningún sentido que alguien relacionado con los alojamientos y gastronomía diga que un servicio no va a ampliar la oferta del destino o ampliar la estadía en el destino”, explicó Fourgeaux y añadió: “En base a estas notas se realiza una nueva reunión y se suspende la resolución y en una tercera reunión establecen que podemos comenzar a trabajar desde el 1 de noviembre a no más de 1200 metros de la costa, se puede ir hasta Punta Loma y no se puede buscar delfines”.

Por otro lado, declaró que “se estableció que se haga un nuevo estudio de impacto y tuvimos que hacer un contrato privado con científicos para llevar a cabo un monitoreo”.

“Todo esto nos perdujicó. La verdad que la mejor parte de la temporada es octubre y noviembre, es cuando más delfines hay. Ahora hay muchisimos, pero si no seguimos a los delfines se complica nuestro trabajo”, alertó.

“Originalmente la temporada comienza el 15 de diciembre y finaliza fines de marzo, pero la realidad es que la temporada biológica de los delfines es otra. Comienza en los primeros días de septiembre y se extiende hasta febrero”, dijo.

Por último, fustigó: “La nueva resolución indica que el servicio de avistaje de delfines comenzará el 15 de diciembre o cuando la autoridad de aplicación, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, lo considere. Esto muestra la falta de confianza en el profesionalismo de las empresas que prestamos este servicio en la ciudad, nadie tiene ningún antecedente de haberse acercado a una ballena jamás”.