Arcioni y otros seis gobernadores vaticinaron «problemas sociales» en caso de ganar Milei

Siete gobernadores de distintos espacios políticos advirtieron este jueves que si el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, gana el balotaje el 19 de noviembre y elimina la Ley de Coparticipación Federal, «va a estar en riesgo el pago de los sueldos a empleados públicos» y habrá «problemas sociales».

Así se pronunciaron los gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raúl Jalil (Catamarca) y Gildo Insfrán (Formosa); los aliados del oficialismo Mariano Arcioni (Chubut) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y el radical de Juntos por el Cambio Gerardo Morales (Jujuy).

«Nosotros vemos todos los días cuáles son las propuestas del candidato de la oposición, que propone apoderarse de los recursos del interior, apoderarse de los recursos que nos corresponde a las provincias y los municipios», apuntó Jaldo en declaraciones a la prensa.

El gobernador tucumano advirtió que, de sacarse los recursos coparticipables a las provincias, se «va a imposibilitar cumplir con nuestras obligaciones salariales, no van a poder atender los hospitales ni reponer los insumos, las camionetas de la policía, no podrán hacer ronda para cuidar a la gente, no vamos a poder hacer diálisis para que la gente pueda estar mejor».

Jaldo concluyó: «Si gana Milei se va apoderar de los recursos del interior y vamos a tener problemas sociales».

En esta misma línea, Jalil consideró que la elección del 19 «no es una que pueda pasar desapercibida» sino que es «muy importante» porque «hay una visión sobre lo que quieren hacer con la educación, una visión de lo que quieren hacer con la Ley de Coparticipación, una visión de lo que quieren hacer con el sistema de salud y con este país federal».

«Comparto las definiciones de Gerardo Morales, en las cuales obviamente vamos a terminar siendo gobernadores mendigos, si es que se elimina la Ley de Coparticipación, y que va a poner en riesgo la obra pública que tanto empleo ha generado, los sueldos de los empleados públicos y vamos a poner en riesgo también nuestro país, como país federal», advirtió el primer mandatario catamarqueño durante el «4to. Encuentro Provincial de Oficinas de Empleo».

De esta manera hizo referencia a las declaraciones que el gobernador jujeño efectuó ante la prensa, cuando advirtió que «si gana Milei, no vamos a poder pagar los sueldos de los empleados públicos de enero, febrero, marzo y abril, por lo menos».

Morales, quien se opuso al pacto electoral que sellaron Patricia Bullrich y Mauricio Macri con el postulante de LLA, insistió en que «Milei quiere dejar sin efecto la ley de Coparticipación, por lo que menos aún va a querer arreglar los temas particulares que tenemos cada provincia».

«Siempre se puede estar peor, y con Milei vamos a estar peor, porque hay que tener mucho cuidado con el salto al vacío que sería que haya una persona con desequilibrio emocional en la presidencia. Sería un gran peligro para todo el pueblo», destacó el líder radical.

En contraposición, Morales recordó que «los gobernadores del Norte Grande, ya tenemos un acuerdo con el ministro de Economía (Sergio Massa) para que nos repongan a las provincias los recursos por la caída por el impuesto a las Ganancias y del IVA, con un importante porcentaje del impuesto al Cheque».

También el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, pidió durante un acto «no resignarse a las políticas liberales» y «ser responsable» a la hora de votar en las próximas elecciones.

«Tenemos una gran responsabilidad. Misiones es una provincia que busca los acuerdos para cuidar su santuario natural, por eso es la capital nacional de la biodiversidad y no estamos dispuestos a resignar nuestro territorio», enfatizó Herrera Ahuad en alusión a la ausencia de propuestas sobre medio ambiente de LLA.

El misionero enfatizó que «no se puede resignar tanto esfuerzo a las políticas liberales. Somos una provincia que siempre buscó la paz social y la convivencia democrática».

Por su parte, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se sumó al rechazo de la propuesta del candidato de LLA de eliminar la Ley de Coparticipación Federal, que es producto «de largas luchas de unitarios y federales para lograr la integración de la Argentina», tal como se enuncia «en nuestra Constitución, donde se plasma que las provincias fueron preexistentes a la Nación»

Por ello, llamó a «defender la Patria con el voto» y afirmó que si gana las elecciones presidenciales Milei se volverá «para atrás» porque «está en contra de la educación y la salud públicas».

Insfrán, también presidente del Congreso nacional del PJ cuestionó: «Si tenemos que pagar por circular, estudiar y salud, ¿quiénes van a estar en condiciones? Les puedo asegurar que serán muy pocos».

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, alertó hoy durante una presentación en esa provincia otros aspectos «disruptivos» presentes en el discurso libertario: la obra pública y el rol del Estado.

«En las próximas elecciones presidenciales está en juego la continuidad de varias obras públicas vitales. Muchas obras sirven para integrar a pequeñas localidades, porque significa acercar a los pobladores de las comunidades lejanas de los centros poblados que de otra forma nadie haría porque no son obras que se repagan, son vecinos que tienen derechos a integrarse», sostuvo el mandatario provincial.

En este sentido, Arcioni relacionó: «Discutir si corresponde o no la intervención del Estado es como poner el carro adelante del caballo, porque si no hay Estado, no hay obras y si no hay obras, no hay pobladores que llenen el interior profundo de nuestra geografía».

«Las y los bonaerenses son conscientes de que ninguno de nuestros problemas se va a resolver con la motosierra y la pérdida de soberanía», sostuvo Kicillof durante un plenario en referencia a la expresión utilizada recurrentemente por Milei.

A su turno, el gobernador bonaerense remarcó que «las políticas de desindustrialización ya se aplicaron durante los cuatro años de (Mauricio) Macri y de (María Eugenia) Vidal» y enfatizó que «no tenemos derecho a bajar los brazos y dudar cuando enfrente hay una oposición que quiere dejar a las y los trabajadores sin vacaciones ni aguinaldo».