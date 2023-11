Ángel Sierra cruzó a la diputada Aguilera

Tras el escándalo en la Legislatura por el pedido de recategorizaciones por parte de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos del Chubut (APEL), comenzaron los cruces entre los distintos sectores.

El secretario general de APEL, Ángel Sierra, sostuvo que se discuten recategorizaciones, pero no ingreso de personal en la Legislatura. Asimismo, sostuvo que la comisión paritaria permanente es la que “se reunió para tratar la situación de 55 compañeros”.

Luego, habló sobre las declaraciones de la diputada provincial, Andrea Aguilera, quien aseguró que le cerraron la puerta en la cara y no la dejaron entrar a la comisión. “Miente al señalar esto, las cosas no fueron así. No se puede permitir que ponga en duda el papel de la representación gremial”.

Luego, Sierra manifestó que la diputada está desinformada. “Se están aseverando cuestiones que no se han hablado ni tratado”.

“Conformamos una comisión paritaria en la que estábamos tratando, como lo hicimos hace un año y medio las recategorizaciones del personal, pero esto de nombramientos e ingresos, realmente es algo que lo dicen ellos, la diputada y el vicegobernador electo, Gustavo Menna”, resaltó.

Por último aseveró que la supuesta lista de personal “es totalmente falsa” y que “quieren involucrar al sindicato en una campaña política”.