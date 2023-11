Álvarez Castellano negó la subfacturación y apuntó conta Carlos Liberman

El presidente del Grupo Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A., Fernando Álvarez Castellano, se pronunció sobre las últimas informaciones que circularon donde se habría iniciado una supuesta investigación con la empresa que lidera por subfacturación de exportaciones de langostino a China y España por más de 50 millones de dólares.

“Me desayune ésta mañana que nos nombran en una investigación de triangulación y facturación. Estoy preocupado porque me parece que es un carpetazo del señor Carlos Liberman (subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación) ya que no nos citaron de ningún lado”, aseguró el empresario.

Luego agregó que “como yo lo tengo al Subsecretario de Pesca en Comodoro Py dando explicaciones por las maniobras que realizó en su gestión, de favoritismos y amiguismos, él se ha tomado el tiempo de realizar esto”.

“Es grave la noticia. He hablado con mi gente y me han dicho que es una burrada y no una mentira porque el valor de venta nuestro siempre ha sido más alto que el promedio de las empresas”, agregó Álvarez Castellano sobre la información que indica que la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Justicia Federal se encuentra investigando a la pesquera Agropez, perteneciente al grupo Conarpesa, donde el motivo sería la subfacturación y de realizar operaciones a través de Ivo Rojnica, el financista conocido como “El Croata”.

“Nosotros vamos a tener toda la información por si nos cita la Aduana. Hablan de subfacturación a China pero todas las operaciones que hacemos son con clientes terceros, cómo voy a subfacturar a un tercero con el que no tengo confianza”, resaltó.

Por otro lado, indicó que no tiene ninguna relación con el financista: “Se quien es ese señor porque lo vi por televisión en los allanamientos, pero no tengo relación con él. Yo todo lo pago en A, para qué voy a tener en dólar blue si todo lo pago en A”.

Apoyo a Massa

Por otro lado, Álvarez Castellano se refirió sobre las elecciones de este domingo y aseveró que “se ha generado una expectativa muy grande por lo que pueda pasar. Estamos ante un nuevo escenario raro, complejo, extraño. Con un candidato conocido como es Sergio Massa y otra persona totalmente diferente”.

Luego declaró que le “resulta llamativo que según algunas encuentras digan que está muy parejo. Para mí Massa está muy por delante, pero eso se sabrá el domingo. Si me preguntan a mí, respondo `que gane el mejor` y que el que gane lo haga bien para todos nosotros”.

“Personalmente, por todo lo que hemos pasado en estos últimos años, por la pandemia, por la guerra de Rusia – Ucrania, le pondría una ficha a Massa, porque creo que tiene más conocimiento del tema. Milei es un cambio, como él dice, pero no veo que este cambio sea sólido”, finalizó.