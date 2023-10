Scaloni informó la lista de convocados para la nueva doble fecha de Eliminatorias: con Messi pero sin Di María

Con la inclusión de Lionel Messi entre los convocados pese a que arrastra una lesión, este jueves la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la lista de citados por el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Si bien estará presente el capitán del equipo nacional, si quedó afuera Ángel Di María por una lesión, pero dándose los regresos de Marcos Acuña, Giovanoli Lo Celso, entre otros. Vale destacar que «La Scalonetta» jugará como local ante Paraguay y luego visitará a Perú.

Listado de cara a la doble fecha de Eliminatorias con presencias y ausencias

La Argentina enfrentará a Paraguay en el estadio Monumental y a Perú en Lima el jueves 12 y martes 17 de octubre, por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En la nueva convocatoria se destacó la presencia de Messi pese a su lesión, la cual lo marginó de los últimos compromisos con el Inter Miami.

Además, la ausencia de Di María, con una molestia muscular, y los regresos de Marcos Acuña, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Lucas Martínez Quarta y Lucas Ocampos.

Por otra parte, Scaloni convocó a Marco Pellegrino (Milan), Lucas Esquivel (Athletico Paranaense), Carlos Alcaraz (Southampton), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense), Facundo Farías (Inter Miami). Este grupo de futbolistas seguramente sume rodaje junto al plantel de la Selección Sub 23, como ya pasó con Esquivel y Zapelli en la Fecha FIFA anterior.

En lo que respecta a las bajas, sobresalen dos más, aparte de Di María: el defensor Lisandro Martínez (Manchester United) y el punta Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Estos nombres se suman al del arquero Gerónimo Rulli (Ajax), quien ya no estuvo disponible para la anterior citación. Tampoco aparecen los nombres de jugadores que forman parte habitual de este proceso como Facundo Medina (Lens) y Giovanni Simeone (Napoli). Además no fueron llamados en esta oportunidad Marcos Senesi (Bournemouth), Facundo Buonanotte (Brighton and Hove) y Alan Velasco (FC Dallas).

FÚTBOL – ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS MUNDIAL 2026

Listado de convocados a la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta) y Walter Benítez (PSV).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Benfica), Marco Pellegrino (Milan), Marcos Acula (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Lucas Esquivel (Athletico Paranaense).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Rroma), Guido Rodríguez (Real Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Carlos Alcaráz (Southampton), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlanta United) y Bruno Zapelli (Athletico Paranaense).

Delanteros: Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Inter Miami), Juliá Álvarez (Manchester City),Lautaro Martínez (Inter de Milan), Facundo Farías (Inter Miami), Lucas Beltrán (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) y Lucas Ocampos (Sevilla).