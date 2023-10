Santoro: «Hago responsable a Milei de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia en la calle»

«Lo voy a hacer responsable a Milei de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia en la calle porque yo no vivo en un barrio privado, no tengo custodia, me manejo solo. Vos podés decir que estás en contra de mis opiniones o trayectoria pero usar el acto de cierre de campaña para descalificarme es otra cosa», sostuvo Santoro esta mañana en declaraciones a Radio 10.

«Está generando un monstruo que creo que ni él mismo va a poder controlar», agregó Santoro en respuesta a los dichos de Milei, donde lo calificó como «un impresentable de origen radical como no podía ser de otra manera, ese personaje siniestro llamado Leandro Santoro».

Para Santoro, se trata de «una irresponsabilidad política que no tiene antecedentes en la democracia argentina. Vos podés estar en contra de mi trayectoria pero la descalificación en este sentido no y más en el contexto de violencia y de odio que estamos viviendo y que se ha generado a partir de la circulación de este tipo de discursos».

«No estamos hablando en exabrupto de una persona que cometió un desliz, estamos hablando una persona que tiene chances de ser Presidente, que tiene la posibilidad de hablarle a cientos de argentinos, que salió en millones de votos y que ha creado un monstruo que yo creo que ni él mismo va a poder controla con gente diciendo cualquier barbaridad, en cualquier medio de comunicación o en la calle, situaciones que son inaceptables», advirtió el candidato de UxP.

Santoro afirmó también que Milei es «un narcisista herido, que no tolera la frustración, no sabe administrar la discrepancia», y pugnó por «recuperar la racionalidad, que haya más ideas y menos impulsos».

Santoro explicó que «si la gente cree en la magia lo único que se puede hacer es decirles que no existe, es una ilusión».

En tanto, el candidato a jefe de Gobierno porteño dijo que «ojalá el balotaje» sea entre la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich y el de UxP, Sergio Massa: «Más allá de las diferencias son dos fuerzas que respetan las reglas de la democracia», aseveró.

En un mensaje a los votantes de cara a los comicios del domingo, pidió: «Piensen un minuto a Milei como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o a (el candidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro) Marra teniendo que usar la fuerza pública».

El candidato porteño proveniente del radicalismo también tuvo un mensaje para los integrantes de ese espacio político: «Les digo a los radicales que piensen bien lo que están haciendo porque acá hay un nuevo eje que es (Mauricio) Macri-Milei«.

Finalmente, agradeció al presidente del bloque Evolución de la UCR santafesina y gobernador electo, Maximiliano Pullaro, quién se solidarizó con Santoro tras la agresión de Milei.

«Le agradezco apoyar el mensaje luego de la descalificación de Milei», dijo el candidato de Unión por la Patria.

En su cuenta de la plataforma X (antes Twitter), Pullaro escribió esta mañana: «Milei agrede a Santoro como si fuera un enemigo y no un adversario. Tengo diferencias claras con Leandro pero respeto mucho su trayectoria y sus ideas. La matriz autoritaria de Miley también le impiden ser más respetuoso con la UCR, el partido de la democracia y las instituciones», en un mensaje que fue reposteado por el propio Santoro.