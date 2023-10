Oscar Furci: “Nunca pudimos mantener una reunión con la Ministra de Salud”

El Consejo de Adultos Mayores de Puerto Madryn continúa reclamando soluciones concretas y definitorias en la atención médica y por ello buscaran mantener un encuentro con el próximo ministro de Salud de Chubut, Sergio Wisky.

Este lunes, los abuelos se reunieron en las instalaciones del Concejo Deliberante local a fin de establecer los objetivos y gestiones de los próximos días y analizaron los anuncios de la titular del PAMI local Fernanda De Bartolo sobre la incorporación de dos profesionales médicos que comenzarán a atender por fuera del Prosate.

“Es un paso positivo, pero entendemos que no es suficiente a lo que venimos reclamando. El Prosate no funciona y agregar solo dos profesionales médicos como prestadores al PAMI no alcanza. Sabemos que la titular del PAMI está trabajando para que haya más, pero no es cuestión fácil”, alertó Oscar Furci y luego resaltó que “los trámites para incorporar más profesionales van a demorar su tiempo y justo es lo que menos tenemos nosotros, tiempo”.

Seguidamente, indicó que más allá de algunas versiones que volvieron a circular por las redes sociales sobre una nueva convocatoria y movilización, aclaró que “nosotros no realizamos ninguna convocatori, ni manifestación. Estamos trabajando para que se pueda mantener algún encuentro con el próximo Ministro de Salud”.

“Hoy estamos en un momento complejo. Nunca pudimos mantener una reunión con la ministra Monasterolo, quien es la que puede tomar decisiones concretas. Es más, el último encuentro en el que se pudo dialogar con un ministro fue con Puratich”, dijo.

Seguidamente, y en búsqueda de gestionar soluciones en el corto plazo posible, una vez asumido el nuevo Gobierno, intentarán mantener una reunión con Sergio Wisky la semana próxima cuando el médico y diputado mandato cumplido en la provincia de Río Negro visite Puerto Madryn.