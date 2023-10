Moira Miranda y una gran participación en la Copa del Mundo en Brasil

La triatleta chubutense Moira Miranda continúa cumpliendo con su cargado calendario de competencias, apuntando a los Juegos Panamericanos de Chile.

La oriunda de Comodoro Rivadavia, participó durante el último fin de semana, de la Copa del Mundo “Brasilia 2023”, llevada adelante justamente en la capital del vecino país, donde finalizó en la 23ª posición, con un tiempo total de 2:10:05.

23° puesto para Moira en la Copa del Mundo, previo al debut en los Panamericanos

Moira Miranda, continúa cumpliendo con su intenso cronograma de competencias en la previa de lo que será su participación en Los Juegos Panamericanos de Chile, Santiago 2023, y que comenzaron a disputarse este jueves 19.

La atleta de Comodoro Rivadavia, compitió el pasado fin de semana de la Copa del Mundo de Triatlón, denominada «Brasilia 2023», en la que la chubutense se ubicó en el 23° puesto de la prueba.

La ganadora del evento fue la italiana Alice Betto (2.02:05 y la mejor argentina ubicada fue Romina Biagioli, quién culminó en la 13ª posición, con 2:02:28.

A través de sus redes sociales, Moira hizo un balance de su participación, destacando que “aunque es mi mejor posición en un evento de este nivel, estuvo lejos de ser un buen día”.

“Ha sido una de las carreras más exigentes que he corrido, pero no tengo excusas. Hoy no tuve las piernas para acompañar, pero analizo y rescato lo positivo. Sirve para seguir aprendiendo como es correr en este nivel y en dos semanas llegará el objetivo más grande del año, mis primeros Juegos Panamericanos en Santiago de Chile”, indicó.

Y tal como anunció Moira, en pocos días vendrá para ella el mayor y más importante objetivo del año, que serán los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, que se llevarán adelante del 20 de octubre al 5 de noviembre.

En este evento, la disciplina de triatlón se disputará entre el jueves 2 y el sábado 4 de noviembre.