James: «La próxima gestión va a ser mucho más difícil que las anteriores»

Darío James, intendente reelecto de Gaiman habló con AzM Radio tras la visita del gobernador electo Ignacio Torres, contó que hoy se reúne con los miembros que integrarán el Concejo Deliberante para trabajar en la entrada en vigor de la Carta Orgánica y vaticinó tiempos difíciles para la gestión.

Sobre la implementación de la nueva Carta Orgánica de Gaiman aseguró que «es todo nuevo para nosotros, así que tenemos que tomarlo con calma. Esto va a ser progresivo, no podemos aplicar la Carta Orgánica en un cien por cien, porque sabemos que es imposible, tanto presupuestariamente como en cuanto a las ordenanzas que hay que modificar. Hay muchísimo trabajo, esto va a ser progresivo, lo vamos a ir implementando de a poco«.

Por otra parte, a propósito de la inflación que azota la economía nacional, James estimó que se vendrán nuevas dificultades para la gestión. «La Municipalidad de Gaiman, que brinda tantos servicios como, cuando tiene una inflación de este tipo, nos mata. Hoy en día se nos hace difícil mantenernos. Con una inflación del 120 por ciento se nos hace imposible. Gracias a Dios tenemos un municipio equilibrado económicamente hasta enero. Vamos a ver qué pasa, se vienen tiempos muy muy difíciles. Yo creo que la próxima gestión va a ser mucho más difícil que las anteriores, por más que hayamos tenido pandemia», dijo.

El intendente se mostró muy satisfecho con la visita de Torres a Gaiman y develó uno de los temas principales de su conversación. «Tenemos un diálogo muy bueno y muy fluido con el gobernador electo. Todos los intendentes tenemos que apoyarlo, porque si a él le va bien, nos va a ir bien a todos. Hablamos de innumerables cosas. La reunión de ayer fue centralizada en la parte productiva, por ejemplo, la Compañía de Riego, que está sufriendo situaciones económicas muy complejas por malas políticas empleadas en su momento. Se trata de una empresa que cuida mucho el recurso. No se ha llenado de gente. Hace 25 años tenía 25 empleados. Hoy tiene 24. Sabemos que si no hay agua, no hay producción», aseguró.

