Histórico: Se realizó la primera cumbre gremial de puertos de la Patagonia austral

El martes pasado se llevó a cabo una cumbre de puertos patagónicos en la sureña localidad de Caleta Olivia, donde se dieron cita los dirigentes gremiales de las localidades de Puerto Deseado, Puerto Caleta Paula (banquina grande y chica) y los puertos Chubutenses de Comodoro Rivadavia, Camarones, Rawson y Puerto Madryn. Este encuentro reviste un carácter especial, no sólo por ser el primero en la historia de los puertos de la Patagonia austral, sino además por la conformación de una mesa de trabajo que tiene como base, la integración y la unidad de los trabajadores y el interés común de los diferentes puertos.

Alexis Gutierrez, actual Secretario General del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (S.U.P.A) Chubut, quien además también es Secretario Gremial de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), manifestó: “En septiembre se realizó el Congreso de FEPA y nosotros como SUPA Chubut ingresamos a la Federación por primera vez en la historia de la provincia. En ese Congreso, tuve el honor de ser designado como Secretario Gremial a nivel país. En este contexto y con esta nueva responsabilidad, nos dimos a la tarea de recorrer los puertos de la vecina provincia de Santa Cruz, para conocer de primera mano cuál era su realidad, las dificultades que estaban atravesando y cuáles eran sus necesidades más urgentes”.

Continuando con las palabras, el flamante Secretario Gremial de FEPA, destacó: “Luego de haber tomado contacto con los compañeros de los diferentes puertos, citamos a una reunión cumbre, para abordar las diferentes problemáticas que tiene el sector. Gracias a esta tarea, se logró conversar y debatir sobre diferentes ítems, el accionar laboral y salarial sobre la actividad en general y puntualmente la descarga del fresco, lo cual representa un punto muy importante. Cuando hablo del fresco, me refiero a la descarga de la centolla, langostino y merluza, que no es procesada a bordo. Esta diferencia que existe entre los puertos, primero ataca directamente a una de nuestras premisas, que es “a igual tarea, igual remuneración” y luego de forma secundaria, hace que las empresas privilegien un puerto por sobre otro, básicamente por qué buscan ampliar sus ganancias en base a la disminución de personal y de costos y esto nosotros no lo vamos a permitir”.

Por último, Alexis Gutierrez, explicó cómo está medida impacta sobre la igualdad de los trabajadores: “Entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia hay menos de 80 kilómetros de distancia, imagínense que no podemos avalar que se pague de forma distinta a los compañeros que realizan la misma tarea en cualquiera de las dos localidades, por qué esto además de atentar contra los trabajadores, también afecta a la operatoria portuaria”.

Para finalizar, el Secretario Gremial de FEPA, profundizó: “el Secretario General de FEPA, Marcelo Osores, viene trabajando arduamente para lograr la unidad de los puertos de todo el país y si bien mi asunción en la Secretaría Gremial de FEPA es muy reciente, vamos a redoblar los esfuerzos para complementar esta premisa. Quiero agradecer a todos los compañeros que estuvieron presentes en esta cumbre y también a la Comisión Directiva del S.U.P.A. CHUBUT, la cual acompaña y es parte fundamental de estas gestiones y destacar que hemos tomado el camino correcto. Tenemos que seguir con el mismo objetivo, que es la unidad de todos los trabajadores y la lucha por los derechos conquistados con una visión integral. La Patagonia es responsable de aportar grandes riquezas al país y la actividad portuaria es central en ese sentido, debemos cambiar la lógica de construcción y siempre poner lo colectivo por sobre lo individual”.