Histórico: Mujeres trabajarán dentro de la mina de carbón de YCRT

La asesora de YCRT, Gabriela Peralta en diálogo con Tiempo Sur confirmó que, tras un arduo trabajo en temáticas de políticas de género, las mujeres van a poder ingresar al interior de la mina y ejercer labores.

Frente a esta situación, comentó: “Es un día histórico para YCRT porque hemos venido avanzando con las políticas que tienen varios pedidos de mujeres que querían entrar, que se han capacitado para estar en la mina como seguridad, operarias, enfermería y a través de esta intervención hemos avanzado con una mirada y una política clara de avanzar en una equidad para todas”.

De igual manera, aseguró: “Fue un trabajo de mucha emoción y también cuestiones que tienen que tocar culturalmente con todo lo que lleva que la mujer entre a mina y de a poco estamos avanzando con cuestiones puntuales ya que tienen funciones específicas y tienen la preparación para sostener esta entrada a mina”.

Respecto a la cantidad de mujeres que ingresarán, detalló: “Vamos a avanzar con cinco mujeres y vamos a respetar el tiempo que lleva porque es una construcción colectiva esto” y agregó: “Las mujeres vamos a capacitarnos y cumplir los requisitos que los compañeros tienen, ellas cumplieron con todos los pasos, nadie sabía que se estaba capacitando y ahora ya están listas para entrar”.

Tras ser consultada por el protocolo, manifestó: “Esto fue otro trabajo con el que se avanzó y es un logro muy importante y es algo que tenemos que tomar y ser parte porque es un beneficio para los empleados. En esta cuestión teníamos que presenciar y trabajar fuertemente con la violencia laboral y no solo a la mujer sino a los hombres porque hemos tenido denuncias de todo tipo y son logros sumamente importantes porque si uno no se siente cómodo donde está no sirve”.

Haciendo referencia al encuentro de mujeres, aseguró: “El pedido de encuentro lo solicitaron las compañeras de Punta Loyola que nos dijeron que querían conocerse y nos pareció muy buena iniciativa y es lo que decimos siempre, es una construcción colectiva y hay que mantenerlo en el tiempo”.

Por otra parte, se refirió a las intervenciones de la empresa y aclaró: “Esta empresa tiene que superar las intervenciones, estas políticas son para la cuenca y hay que pelear el voto para que nuestros agentes piensen que el futuro está en la presidencia de Massa”.