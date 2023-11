Esteban Abel: «El empresario se sintió respaldado por la gestión Sastre»

Esteban Abel, secretario de Producción, Innovación y Empleo de Puerto Madryn, analizó su gestión al frente del área y destacó el contacto que se logró entre la intendencia y el sector privado en estos años durante una interesante entrevista en AzM Radio.

El funcionario hizo hincapié en la forma de trabajar del intendente Sastre. «Debo destacar que Gustavo me dejó hacer. Me dio total libertad. De alguna manera me había establecido algunos objetivos fundamentales, que eran tener una buena relación con las instituciones, acercarme mucho a las empresas, que es un vínculo que yo ya tenía, y armar una agenda bien tupida de actividades que lo involucraran con todo el sector productivo, y se logró. Por otro lado, estar a la expectativa de todo lo que había dando vueltas desde Nación, y así logramos traer muchos fondos para la ciudad«, aseguró.

Además, explicó que la relación con el empresariado se fue construyendo peldaño a peldaño a través de reuniones constantes y una marcada presencia estatal: «Me parece que fue fundamental que Gustavo decidiera ir a las empresas. Nosotros armamos una agenda muy extensa donde todas las semanas estamos visitando alguna empresa. Eso es muy importante, porque el empresario se pone muy contento cuando va el intendente: conoce a los empleados, conoce el procedimiento, qué hace y qué necesita. Le puede decir en persona qué le está haciendo falta. Eso lo acercó muchísimo, y el empresario se sintió respaldado«.

La entrevista completa, acá: