El SEMM participó en un congreso de trabajadores municipales de América Latina y el Caribe

El Sindicato de Empleados Municipales Madrynenses (SEMM) participó activamente en el Primer Congreso de Trabajadores Municipales de América Latina y el Caribe, que se realizó días atrás en Santiago de Chile. El evento contó con la presencia de representantes de diversos países de la región donde debatieron sobre los desafíos y oportunidad del sector.

La presencia madrynense estuvo representada bajo la secretaria General del SEMM y de la Federación de Sindicatos Municipales de Chubut (FESIM Chubut), Gabriela Ipuche, y del secretario Gremial del SEMM Gustavo Bordón.

De tal forma, y mediante la organización de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) y la Unión Latinoamericana de Trabajadores Municipales (ULATMUN), los dirigentes representaron a la Argentina en el país vecino.

En el exitoso encuentro internacional se generaron espacios de capacitación, intercambio y cooperación, donde se trataron diferentes prácticas sindicales que sirven de herramientas para el fortalecimiento del sector, abordando diversificación de estrategias y construcción de liderazgo.

Tras el evento, Gabriela Ipuche destacó que “este congreso es importantísimo ya que reunió a representantes de todo Latinoamérica y el Caribe donde se generaron espacios de diálogo y reflexión sobre la situación laboral. Fue una experiencia muy enriquecedora, hubo mucho intercambios con el resto de los países”.

Luego, manifestó: “Fui invitada por la COEMA, por lo que estoy muy orgullosa de haber participado en este encuentro que busca fortalecer el sindicalismo municipal latinoamericano, donde todos podamos tener una misma estrategia para llevar adelante las diferentes acciones que debemos hacer”.

Aprendizaje y continuidad de trabajo

Por otro lado, la dirigente local declaró que “con los otros países encontramos más coincidencias que diferencias” respecto a las formas y metodologías para avanzar con derechos y mejoras para los y las trabajadoras municipales. “Nosotros tenemos el Artículo 14 bis, el cual es muy importante, y la República de Chile no tiene el derecho a huelga. Ellos no tiene un derecho fundamental que es el de poder levantar la mano para expresar el desacuerdo ante medidas que toma el gobierno de turno”, dijo y resaltó que en Perú “tiene un dicho `Sin lucha no hay victoria´ y es una realidad. Son muy unidos y salen a luchar a la calle, por sobre todas las cosas. Eso nos quedó marcado a todo el Congreso”.

“Fueron intercambios muy interesantes y quedó muy marcada la unión latinoamericana, para dónde queremos dirigirnos como empleados municipales. Realizamos una síntesis de todas las cosas en conjunto que podemos hacer y todos los reclamos que se tienen de los diferentes países para hacer un reclamo general y elevarlo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que los derecho humanos no sean cercenados”.

Orgullo madrynense

Por último, la Secretaria General del SEMM destacó que este presente es posible gracias al trabajo incansable que realiza cada día. “Haber representado a la Argentina es un orgullo enorme. Junto con el secretario Gremial Sergio Bordón y el encargado de Relaciones Internacionales de la ULATMUN, Raúl Rivas, fuimos los que argentinos presentes”.

“Es un honor ser parte de esta iniciativa que busca trabajar en la unificación de las reglas que nos rigen para que haya lineamientos claros para todo el mundo del trabajo en Latinoamérica y así dignificar la labor que realizan los trabajadores municipales en cada país”, acentuó.