Domínguez, enojada por el Tribunal de Cuentas: «Yo tenía que ser parte del jurado»

La concejal de madrynense de Juntos por el Cambio, María Eugenia Domínguez, visitó los estudios de AzM Radio y, en una extensa charla, realizó un balance de su gestión y habló sobre distintos temas.

«Al momento de tratar la creación del Tribunal de Cuentas Municipal, todos estábamos medio de acuerdo en que debía ser creado. Lo que nos dijeron fue ‘Pueden hacer los aportes que quieran’. Como el proyecto inicial era muy básico, que no tenía nada de estructura ni de procedimiento, lo que dije fue que si poníamos a funcionar un Tribunal sin procedimiento, iba a hacer lo que quisiera, y eso no era un control válido«, explicó.

«Escribí toda la parte de procedimiento. Eso se tomó y fue parte de la ordenanza aprobada. Hasta ahí trabajamos todos juntos. Cuando fue el momento de designar los jurados, se creó un problema, porque a mí me parecía natural que si se reconocía mi trabajo, estudio e interés en el proyecto, se entendía que yo tenía que ser parte de ese jurado para elegir a las autoridades del Tribunal. Eso no se dio, lamentablemente la Presidencia del Concejo decidió designar a dos miembros de otro bloque minoritario. Eso me generó bastante enojo», confesó.

Por otro lado, realizó un balance de su gestión y recordó que «fue todo un desafío. Entré al Concejo con esta idea de ‘Yo no vengo acá a pelearme con todo el mundo’, más allá de ser oposición, sino para construir algo, que nuestras ideas se escucharan, a poner temas sobre la mesa. Cuando asumí sabía que lograr la aprobación de un proyecto propio iba a ser muy difícil. Sin embargo, desde un principio funcionó bastante bien».

«Los concejales que entraron ahora van a tener una experiencia totalmente distinta a la mía. De ninguna manera vamos a poder comparar gestiones. La de ellos va a ser mucho más linda, porque realmente van a poder presentar proyectos, llevarlos adelante, o negociar constructivamente», aseguró.

Escuchá la entrevista completa acá: