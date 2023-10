Arabela Carreras: “Sergio Massa tiene la capacidad de gestión»

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, adelantó su apoyo a Sergio Massa de cara al balotaje marcando que su figura “permite imaginar una salida de la grieta razonable” y argumentó que el candidato de UP garantiza “una integración de las distintas visiones que podría contener las necesidades y las aspiraciones de las distintas regiones del país y también dar énfasis, tanto desde la acción como de lo discursivo, a la reivindicación de los derechos” en tanto que “esto no puede no estar en las agendas hacia el futuro”, dijo en diálogo con Radio Télam.

En este sentido, Carreras resaltó que “Sergio Massa tiene esa capacidad de gestión, esa capacidad de transversalidad, de convocarnos a todos, y equipos de trabajo que le permitan realizar estas propuestas”.

Por último, enfatizó que “ahora la Argentina está en la posibilidad de superar esta grieta, de lograr una unidad nacional lo más amplia posible y siempre siendo conscientes que hay muchos problemas por resolver”.