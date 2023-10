Anses comenzó a pagar el refuerzo para trabajadores informales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a abonar este lunes y continuará haciéndolo hasta este jueves de acuerdo con el dígito final del DNI, el pago de la primera de las dos cuotas del refuerzo de $ 47.000 destinado a un universo de 2 millones de trabajadores y trabajadoras informales.

La dependencia oficial precisó además, que las personas cuya solicitud al Refuerzo para trabajadores informales haya sido aprobada entre el 4 y 9 de octubre pasado inclusive, tendrán depositada el 17 de octubre la primera de las dos cuotas.

La implementación del refuerzo fue anunciada el 26 de septiembre por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, junto a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.

En esa ocasión, Massa indicó que «a los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas y mantengamos el orden fiscal, sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables como es este caso, es que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI (Fondo Monetario Internacional)», en referencia a «bancos, compañías financieras y compañías de seguro».

«Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos», continuó, para remarcar que el objetivo del gobierno es el de «recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente».

Los DNI terminados en 0, 1 y 2 cobraron en el día de hoy, mientras que los finalizados en 3, 4 y 5 lo harán mañana; los que llevan como último número 6 y 7, el miércoles; y los que concluyen en 8 y 9, el jueves 12.

La inscripción continuará abierta hasta el 31 de octubre -de 14 a 24- a través de la página de la dependencia oficial o en la aplicación mi Anses.

Entre los requisitos principales que Anses difundió figura que los y las jóvenes de entre 18 y 24 años no podrán percibir el beneficio si su grupo familiar recibe en conjunto ingresos mensuales superiores a 3 salarios mínimos, vitales y móviles, que a octubre equivale a un total de $ 396.000.

En ese caso, además, se considerará la situación patrimonial de los padres, de acuerdo con lo informado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), «en lo referente a la tenencia de plazos fijos, tenencia y operaciones como comprador o vendedor de bonos, acciones, compra de moneda extranjera, embarcaciones y declaración de bienes personales como automotores, inmuebles, aeronaves, embarcaciones», se indicó en el anexo.

«No podrán acceder al Refuerzo para Trabajadores Informales aquellas personas que tengan cobertura de salud a través de la medicina prepaga», se precisó en las normas aclaratorias.

En el punto sexto del anexo se detallan los casos en los que no se considerarán destinatarios del refuerzo, en ellos que los gastos y consumos con tarjetas de crédito no deben superar los $ 120.000 entre junio y julio, o, con tarjetas de débito o billeteras virtuales, los $ 90.000 en el mismo período.

Tampoco podrán acceder al beneficio quienes hayan efectuado «una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales o la tenencia de bienes informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, o la tenencia de embarcaciones».

Del mismo modo, no serán considerados quienes sean titulares de un automotor con menos de 10 años de antigüedad, aeronaves o embarcaciones; que hayan tenido plazos fijos en junio y julio o bonos y acciones entre febrero y julio de este año.

La normativa también excluye del refuerzo a quienes hayan operado como compradores o vendedores de bonos y acciones en los últimos 6 meses; a quienes realizado compra de moneda extranjera a través de cualquiera de los canales vigentes desde febrero de este año y posean ingresos o acreditaciones bancarias y en billeteras virtuales mayores o iguales a $ 90.000 en junio o julio de 2023.

La última excepción rige para aquellos que sean titulares de bienes inmuebles, salvo que esté registrado en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

El Refuerzo para Trabajadores Informales se aprobó mediante el decreto 493 del 30 de septiembre para «compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos de personas sin ingresos formales o en situación de vulnerabilidad socioeconómica, particularmente afectadas por la situación de aceleración del nivel general de precios», según se indicó en su primer artículo.

Para ser acreedor del beneficio, debe contarse entre 18 y 65 años, ser de nacionalidad argentina o bien extranjeros con residencia de por lo menos 2 años, no percibir ingresos formales de ningún tipo ni desempeñarse en el sector público nacional, provincial o municipal.