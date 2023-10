Acciones en todo el país contra el dengue, el zika y la chikungunya

En el marco de las estrategias de abordaje integral de las arbovirosis, el Ministerio de Salud de la Nación desarrolla durante septiembre, octubre y noviembre una serie de Encuentros Regionales de Prevención y Control de Arbovirosis con el objetivo de fortalecer la articulación territorial de las políticas de prevención y control de dengue, Zika y chikungunya, en conjunto con las 24 jurisdicciones del país.

Estos encuentros, organizados a través de la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, iniciaron en septiembre en San Miguel de Tucumán (región NOA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (región Centro) y San Juan (Cuyo). Por su parte, ya están programados los encuentros restantes de las regiones NEA (Corrientes, 16 y 17 de octubre) y Sur (Neuquén, 31 de octubre y 1 de noviembre).

Estas instancias se proponen abordar la problemática desde una perspectiva regional que contemple las diferencias, conforme a cada escenario provincial, como así también las particularidades referidas a la presencia del principal vector: el mosquito Aedes aegypti.

En ese sentido, y bajo el enfoque de sostener durante todo el año las acciones de prevención y control para llegar al verano sin mosquitos, cada encuentro finaliza con la elaboración de un plan estratégico específico, correspondiente a cada región y a cada jurisdicción, a fin de fortalecer la articulación sanitaria de los niveles nacional, provincial y local en el abordaje integral de esta problemática.

Los Encuentros Regionales son convocados por el Ministerio de Salud de la Nación y cuentan con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la participación de responsables y referentes de las áreas programáticas de control de vectores y epidemiología y red de laboratorios de las 24 jurisdicciones del país.

Recomendaciones

El mosquito Aedes aegypti se caracteriza por ser un mosquito pequeño, con rayas blancas y negras en sus patas y abdomen. Todas las etapas del ciclo de vida de Aedes aegypti (huevo, larva, pupa y adulto) transcurren en el entorno domiciliario y/o peridomiciliario, ya que allí consiguen alimento, refugio y los sitios adecuados para usar de criaderos, condiciones necesarias para asegurar su supervivencia.

Para reproducirse usa como criaderos cualquier recipiente u objeto que contenga agua para dejar sus huevos (tanques de agua, tarros, bebederos de mascotas, portamacetas, floreros, botellas, juguetes y/o cualquier otro objeto que contenga o pueda acumular agua) por lo cual, eliminar o cubrir los recipientes donde puede reproducirse es fundamental para la prevención del dengue y otras arbovirosis transmitidas por este mosquito.

Los huevos son colocados en la pared interna de los recipientes. Al tomar contacto con el agua, los huevos eclosionan y salen las larvas que crecen y se desarrollan en el agua. Luego de una semana aproximadamente, emergen del agua como mosquitos adultos para continuar su ciclo de vida. Los huevos de Aedes aegypti pueden resistir condiciones de sequía por más de un año y mantenerse viables.

Disminuir las poblaciones del mosquito Aedes aegypti es la forma más eficaz para cortar el ciclo de transmisión del dengue y otras arbovirosis como Zika y chikungunya. Para ello, es importante:

-Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.) dentro y fuera de la vivienda y/o lugar de trabajo.

-Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego (baldes, palanganas, tambores, juguetes, etc.).

-Cepillar, limpiar y cambiar regularmente el agua de bebederos de animales cada 2 o 3 días, cubrir y desagotar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia. Cepillar o frotar las paredes internas del recipiente es fundamental para desprender los huevos de mosquitos que estén adheridos allí.

-Evitar las plantas en recipientes con agua o cambiarla frecuentemente.

-Reemplazar el agua de las macetas o contenedores de plantas por arena, evitando que se forme un charco en la parte superior.

-Rellenar los porta-macetas con arena a fin de absorber el excedente de agua de riego.

-Mantener los patios y jardines desmalezados.

-Destapar canaletas y desagües de lluvia.

-Verter agua caliente (100°C) en las rejillas de desagüe y colocarles mallas metálicas o tela mosquitera.

-Mantener tapados los tanques y recipientes (aljibes, cisternas, etc.) que se usan para recolectar y almacenar agua, evitando dejar espacios o aberturas por donde los mosquitos puedan ingresar.

-Mantener limpias y cloradas las piletas de natación. Cubrirlas cuando no se utilicen.