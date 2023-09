Tras 11 años de lucha, Bomberos Voluntarios celebran tener su ley

El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Rubén Oliva, habló en AzM Radio tras haberse aprobado por unanimidad en la Legislatura Provincial la ley que dispone el financiamiento para cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia.

«Es el comienzo de una nueva etapa, un primer gran paso que se puede dar hacia el financiamiento para todo el sistema. Se destinará a la compra de equipamiento lo que se recaude del 4,25 por mil de Ingresos Brutos», destacó.

El representante bomberil celebró la sanción mirando hacia el futuro y evitando controversias: «Fueron once años, distintos actores han pasado. Se terminó dando ahora, no quiero ponerme a pensar en el motivo por el cual esto se había frenado, pero sí saber que esto es un primer paso, que probablemente no sea la solución completa, porque hay problemas económicos en muchos de los cuarteles, pero necesitábamos arrancar».

«Lo que intentamos es buscar el mejor equipamiento para los cuarteles. La realidad de los cuarteles de localidades más grandes no es la misma que la de las localidades chicas. Necesitamos ir viendo en la realidad y en la práctica cómo va a ir funcionando esto. No es nada cerrado, siempre se puede mejorar. Necesitamos ahora trabajar sobre la reglamentación de la ley. Con eso, estaría promulgada», destacó.

Escuchá la entrevista acá: