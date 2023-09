Tomás Holder echó a su coach después de la primera gala de Bailando 2023

Tomás Holder se preparó durante meses para formar parte de Bailando 2023, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América. Y en ese lapso de tiempo se conoció con su coreógrafo, Davo Fredes y con su compañera de baile, Agostina Cauteruccio. Si bien desde un comienzo las cosas parecían estar más que bien entre los tres, durante este martes de conoció la noticia de que el ex Gran Hermano había pedido el reemplazo de su coach.

Cabe recordar que Holder estuvo muy molesto cuando arrancó el ciclo el lunes pasado y se demoró su participación en la pista. Por ese entonces, el joven había manifestado su deseo de renunciar, aunque ya hubiera firmado el contrato con la productora. Y luego tuvo un enfrentamiento con Guido Záffora en Intrusos, quien lo señaló por haberle contestado mal a una productora que le había pedido que se sacara la capucha para salir al aire.

A través de su cuenta de Instagram, el exhermanito explicó lo ocurrido en ese momento. “Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente… ella ya había tenido un ACV hace dos años. Se tuvo que volver a Rosario. Y no llegué ni a verla. Estuve todo el día mal y triste. Hace más de 5 meses no comparto nada con ella. No cancelo para ir al programa y les aviso: ‘Chicos, voy a ir con capucha, estoy medio bajón y estoy así nomás”, comenzó escribiendo el joven en una historia junto a una foto suya.

Más adelante, había agregado: “Voy y lo primero que hacen es decirme: ‘Che, pareces un motochorro con capucha…Y estamos hablando que si fuera Duki, Luis Miguel o algún jugador nadie diría nada. Solamente sepan que el problema no lo tengo yo, sino la gente de mierda que le gusta arruinar vidas”. Luego, Holder continuó: “Le mandé un saludo y un abrazo fuerte a la familia de Silvina Luna porque lo lamento mucho y les importó dos huevos y me saltaron con la capucha. Qué asco la verdad”.