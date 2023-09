“Todos los días pienso en la Selección”, dijo Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, reveló como encara su trabajo al frente de la Albiceleste y como se prepara de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

«Todos los días pienso en la Selección Argentina. Cuando estás comiendo o vas en la bici, siempre se vienen cosas a la cabeza. No escuché muchos entrenadores decir que se aíslan totalmente», disparó Scaloni en declaraciones en AFA Estudio.

Habló el líder de «la Scalonetta»

Además, el entrenador oriundo de Pujato explicó como fue el cambio de Scaloni como jugador hasta llegar a estar al mando de la Albiceleste: «Como jugador era muy extrovertido y me gustaba hacerme notar dentro del grupo. Siempre fui así e intenté nunca cambiar esa actitud. Cuando llegué al final de mi carrera, empecé a pensar todo y adopté un perfil más serio».

No faltó oportunidad para hablar de su cuerpo técnico, de cada uno de sus integrantes y como es su trabajo en cada uno de los partidos: «Somos todos tranquilos. El más ansioso es el profe, que el día del partido va y viene. Pero Pablo (Aimar), el Ratón (Ayala) y Walter (Samuel) tienen un perfil similar. Son tranquilos. Pablo y yo somos los que menos dormimos. Es un cuerpo técnico bastante tranquilo, en los partidos solamente se pone un poco más áspero todo. Intentamos mantener el equilibrio que los jugadores necesitan».

Por otra parte, Scaloni hizo una radiografía de cuál es la clave del éxito del seleccionado nacional: «Yo quiero jugadores que no le queme la pelota, que sepan que el rival también juega. Había momentos que parecía que a esta Argentina no la pasaba mal. Nosotros le decimos a los jugadores que a veces toca sufrir. A esta generación le hicimos entender que se puede sufrir, que hay momentos en los que hay que sufrir, y no hay que despejar la ansiedad. Hay que atrincherarse y el partido continúa. Estos chicos lo entendieron a la perfección».

En un momento, el DT argentino repartió elogios para Emiliano “Dibu” Martínez y Lionel Messi, haciendo referencia al impacto que genera que integren el plantel profesional sino también lo que provocan fuera de la cancha: «Tenemos que aprovechar el envión que nos da este tipo de gente. Dibu (Martínez) es un personaje lindo, una inspiración para muchos. Igual que Leo (Messi), que nunca bajó los brazos».

Por último, Scaloni se refirió al arranque de las Eliminatorias, donde Argentina enfrentará a Ecuador el próximo jueves 7 en el Monumental y luego enfrentará a Bolivia el martes 12 de septiembre: «Es muy difícil lo que viene, el inicio siempre es complicado y la primera fecha siempre tiene sus matices. Ojalá los jugadores lleguen sanos y los hinchas disfruten de ver a la Selección. Vamos a competir, que es lo que nos gusta hacer».