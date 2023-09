Saavedra: «El Parlasur no sirve, no hace nada, no se reúne nunca»

La candidata a diputada del Parlasur por el Frente de Izquierda de los Trabajadores de Chubut, Emilse Saavedra, visitó los estudios de AzM TV y mantuvo una entrevista mano a mano en la que sentó posición sobre varios temas, entre ellos el propio funcionamiento del parlamento al que aspira a integrar.

La militante de izquierda, candidata a gobernadora de la provincia durante las últimas elecciones, irá por una banca en el Parlasur, el órgano legislativo del Mercosur, al cual criticó por su característica inactividad.

«Es una buena instancia donde se pueden discutir políticas regionales, pero creo que al no estar trabajando, al no generar políticas realmente aplicables a la realidad, termina no sirviendo. Mi candidatura está al servicio de todas las luchas y al servicio de ir y ser quienes molestemos ahí. Estamos hablando de una Cámara de Diputados, del Parlasur, que no hace nada, que no se reúne nunca, y que tiene salarios altos», marcó.

En ese sentido, propuso cambiar la dinámica del parlamento sudamericano: «Parlasur es una instancia importante para implementar políticas regionales, pero no se hace. Para nosotros es importante es ir a plantear esta integración. Una de las cuestiones que planteamos, por ejemplo, es crear un Frente de Países Latinoamericanos Deudores, que no paguen su deuda y que inviertan todo eso en salud y educación. Y el Parlasur es el órgano donde se tienen que discutir esas cosas».

Durante su paso por Clave Política, Saavedra reafirmó su apoyo a la candidatura presidencial del Frente de Izquierda. «Nuestra candidata es Myriam Bregman, y aunque no fuera ella, para nosotros es el programa del Frente de Izquierda lo que importa. Necesitamos aplicar un plan económico integral y serio. Hoy estamos viviendo la inflación porque no hay un plan a largo plazo. La devolución del IVA, la quita del Impuesto a las Ganancias, el bono a los jubilados, son todas medidas cosméticas. Pero después de diciembre ¿qué va a pasar?«, cuestionó.

