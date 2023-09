Rapder, el coloso mexicano que quiere tomar por asalto FMS Argentina

este sábado dos batallas en la quinta y última jornada de la fase de grupos antes de los playoffs de la Freestyle Master Series (FMS) Argentina 2023, a la que llegó como rutilante traspaso internacional de la temporada y en la que espera avanzar como líder de grupo para aspirar definitivamente al título. Rapder, seudónimo del rapero y freestyler mexicano Eder Ernesto Lozano Arias, enfrentaráantes de los playoffs de la Freestyle Master Series (FMS) Argentina 2023, a la que llegó como rutilante traspaso internacional de la temporada y en la que espera avanzar como líder de grupo para aspirar definitivamente al título. “Quiero ganar para terminar de reafirmar el primer lugar”, aseguró a Télam el batallero de 27 años oriundo de Guadalajara, recién llegado a Buenos Aires para prepararse de cara a los duelos que mantendrá este sábado desde las 18 en el porteño Arena Sur, en Avenida Sáenz 459. En esta quinta fecha y por el grupo A, Rapder tendrá doble aparición sobre el escenario: se batirá con el promisorio CTZ, una de las grandes apariciones del under en años recientes, y nada menos que con Dtoke, el histórico campeón argentino que lidera la tabla. “La Bestia de Occidente”, como apodan al jalisciense, es uno de los MCs más importantes de la historia de México. Su palmarés, más impresionante si se considera que es contemporáneo de Aczino -para toda la escena el mejor freestylero en habla hispana que haya existido-, incluye nada menos que dos Red Bull Batalla México, una FMS México y Red Bull Internacional en 2020. De estilo agresivo sobre la tarima, imponente por físico y caudal de voz, decidió aceptar este año el convite a mudar sus rimas directas y metáforas punzantes a FMS Argentina. Tras enfrentar cotidianamente y durante al menos un lustro a las principales figuras de su país, creía que tanto para el público como para él podía volverse “monótono”. Ubicado en el grupo A, disputó hasta ahora tres jornadas en las que venció a los debutantes Dybbuk y Dac, y perdió la restante con GSony. Ausente en la cuarta fecha, este sábado deberá ponerse al día con los mencionados CTZ y Dtoke, otro bicampeón nacional y campeón del mundo de Red Bull Batalla. Divididos en dos grupos de seis batalleros, en el Arena Sur se terminarán por definir entonces los nombres que avancen a los playoffs con opciones de consagrarse campeón, y aquellos que se disputarán la salvación del descenso. Con algunas entradas todavía disponibles a la venta en la web www.fmstickets.tv, la fecha completa podrá verse en vivo y de manera gratuita a través del canal en YouTube de Urban Roosters.

– Ya llevás varios meses formando parte de FMS Argentina, ¿está siendo lo que imaginabas?

– La verdad, siempre ha sido un gusto desde que me dijeron que estaba la posibilidad de poder viajar para acá. Yo sabía que iba a ser un reto muy grande, pero también me sentía preparado para salir de mi zona de confort, y está siendo como lo imaginaba. He aprendido muchísimo de todos los chicos acá, son súper talentosos y me han tratado como uno más. Me han recibido muy bien, y la gente me ha tratado con mucho cariño, me ha respaldado bastante a la hora de competir. Se siente bastante aprecio y por eso uno siempre viene con muchísimas más ganas de dar un mejor espectáculo cada vez. – En cuanto al estilo y la dificultad de los competidores. ¿Qué similitudes y qué diferencias encontraste entre FMS México y FMS Argentina?

– Creo que se tiene como muy estigmatizado o hay mucho cliché en que cada país debe tener un estilo en específico, y creo que lo bonito del freestyle nunca ha sido el tener mucho de lo mismo, sino cómo cada quien aportar su propia esencia, su propio estilo. Para que termine siendo balanceado. Creo que todos podemos aportar algo distinto a la liga para que no sea monótona y la podamos disfrutar tanto participantes como público. – ¿De qué manera sentís que te enriquece esta experiencia como competidor?

– Yo siempre he sido de la idea de que al final del día, cuando tengamos ya todos 50, 60, 70, si es que el destino nos da licencia de estar vivos, pues no vamos a recordar los campeonatos que hayamos ganado, sino la fiesta que nos pusimos después de tal evento o las cascadas que vimos aquella vez, ¿sabes? O sea, estas experiencias reales que son lo que nos va a marcar. Creo que es lo que más me llevo, vine e hice muchísimos amigos, he tenido muchas pláticas con ellos muy cercanas, muy humanas, que me han hecho entender un poco más el proceso y el crecimiento de los artistas. – ¿Qué elementos ves en estas latitudes que puedas incorporar y contribuyan a agregar facetas a tu estilo?

– Honestamente creo que tener más herramientas, el empezar a saber cómo se usan, en cuanto al flow, en cuanto a las multisilábicas y cómo se ejecutan de una manera adecuada. Son cosas que poco a poco iré trabajando, que siento que ya comienzo a hacer, pero que aún no terminan de ser tan efectivas como a mí me gustaría. Sé que es un proceso de cambio, porque no puedo cambiar en cuatro meses lo que vengo haciendo durante 10 u 8 años, así que también lo tomo con mucha paciencia y con el respeto. – ¿Cómo preparás los encuentros con Dtoke y CTZ?

– Yo creo que la más esperada para mí es Dtoke, debido a la magnitud que tiene esta batalla desde hace mucho tiempo. Yo respeto mucho a Dto, sé que es un grande y un digno rival, pero al final del día pues es la batalla que más quiero ganar. No solo por la persona que es, o porque representa el enfrentamiento de dos campeones mundiales, sino que ya nos estamos jugando directamente el primer puesto del grupo, así que para mí es muy importante ganar directo esta batalla. La batalla con CTZ definitivamente también quiero ganarla para terminar de reafirmar el primer lugar de ser posible, y también sé que es un chico muy talentoso que viene con mucho ascenso, mucho apoyo, así que pues preparado para ambas y con la mejor disposición de salir a batallar.