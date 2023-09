¿Por qué obligan a mostrar las notebooks en los aeropuertos?

Cualquiera que haya viajado en avión en los últimos 10 años sabe lo estresantes que pueden ser los aeropuertos. Desde las filas interminables, los aglomeramientos de personas en sectores reducidos, los llamados a todo volumen desde los parlantes y la situación agobiante de los controles de seguridad antes de abordar el avión. Desde quitarse los zapatos hasta sacar las computadoras portátiles del equipaje.

Sin duda, la seguridad en los aeropuertos cambió radicalmente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Antes del 11S, los pasajeros podían pasar el control de seguridad con una bolsa de mano llena de todo lo que se necesitase para las vacaciones, incluido un cuchillo con una hoja de diez centímetros. De hecho, así es como los atacantes del 11S subieron sus armas a bordo.

Pero tras el 11S, los procesos de control en todo el mundo cambiaron de la noche a la mañana. En Estados Unidos, se sustituyeron los contratistas de seguridad privados que cobraban un salario mínimo por un programa federalizado con personal de seguridad altamente calificado. Se confiscó todo lo que pudiera considerarse un arma.

En todo el mundo, de repente se exigió a los viajeros que se quitaran los zapatos, los cinturones y la ropa exterior, y sacaran sus teléfonos, portátiles, líquidos y cualquier otra cosa que pudiera utilizarse como parte de un artefacto explosivo improvisado.

Esto duró varios años. Con el tiempo, se desarrollaron métodos de control más avanzados para identificar eficazmente determinadas amenazas. Hoy en día, algunos países no exigen quitarse los zapatos al pasar por el control de seguridad.

¿Qué pasa con las notebooks?

La principal razón por la piden sacar las notebooks de los bolsos es porque su batería y otros componentes mecánicos son demasiado densos para que los rayos X los atraviesen con eficacia, sobre todo si el sistema de escaneado es antiguo. Lo mismo ocurre con los cables de alimentación y otros dispositivos como tabletas y cámaras.

Con estos objetos en la valija, los agentes de seguridad no pueden utilizar la imagen del escáner para determinar si existe algún riesgo. Tendrán que marcar la maleta para un registro físico, lo que ralentiza todo. Es más fácil si todos los dispositivos se retiran con antelación.

Un portátil dentro de una bolsa también puede ocultar otros objetos que pueden ser peligrosos. Escanearlo por separado revela sus componentes internos en la pantalla. En algunos casos, es posible hasta que pidan que se encienda para demostrar que se trata de una computadora funcional.

Con la nueva tecnología de escaneado multivista, los agentes de seguridad pueden ver la bolsa desde varios ángulos para discernir si se está ocultando algo o si se hace pasar por otra cosa. Por ejemplo, algunas personas han intentado mezclar piezas de armas con otros componentes para pasar el control de equipajes facturados.

Algunos aeropuertos han perfeccionado el escaneado 3D, que permite a los viajeros pasar sus maletas por el control de seguridad sin tener que sacar sus computadoras portátiles. Si no piden que se saquen las computadoras, probablemente es porque se está utilizando uno de estos sistemas más caros.

No obstante, aumentar la tecnología no eliminará el retraso que provocan los controles en los aeropuertos. En última instancia, la razón por la que son un punto de estrangulamiento importante es la velocidad a la que el personal escanea las imágenes (que dicta la velocidad de la cinta transportadora).

A menos que se encuentre la forma de automatizar todo el proceso y hacerlo con una supervisión humana mínima, es de esperar que se produzcan retrasos.

¿Y los escáneres corporales?

Las valijas no son lo único que se escanea en el control de seguridad del aeropuerto. Los viajeros también son revisados.

El marco alto por el que se pasa es un detector de metales; su objetivo es descubrir cualquier arma u objeto ilegal que pueda estar oculto bajo la ropa. Los detectores de metales de los aeropuertos utilizan radiaciones no ionizantes, lo que significa que no emiten rayos X.

Los escáneres corporales de mayor tamaño, en cambio, son un tipo de máquina de rayos X. Pueden ser activos o pasivos, o una combinación de ambos.

Los escáneres pasivos simplemente detectan la radiación natural emitida por el cuerpo y cualquier objeto que pueda estar oculto. Los escáneres activos emiten radiaciones de baja energía para crear un escáner del cuerpo, que luego puede ser analizado.

El tipo de máquina por la que se pasa dependerá del lugar del mundo. Por ejemplo, un tipo de escáner corporal activo que emite rayos X en lo que se denomina «tecnología de retrodispersión» se utilizaba mucho en Estados Unidos, pero ya no se usa. También está prohibido en Australia y en la Unión Europea, donde sólo puede utilizarse tecnología no ionizante.

Otro tipo de escáner emite ondas milimétricas de menor energía, en lugar de rayos X, para obtener imágenes del pasajero. Las frecuencias de ondas milimétricas se consideran radiaciones no ionizantes.