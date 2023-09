Payaguala: «Los tehuelches tenemos similitudes y diferencias con los mapuches»

La Municipalidad de Trelew, a través de la Dirección de Pueblos Originarios, se sumó este 21 de septiembre, a la celebración del Yüshawaw a Kaaya o Año Nuevo Günün a Küna, que marca el cambio del ciclo natural, con el comienzo de la primavera y la llegada del tiempo de calor.

La celebración se realizó en el Rewe (sitio sagrado) ubicado en la Reserva Natural Municipal Laguna Cacique Chiquichano, con la presencia del director de Pueblos Originarios, Marcos Calfunao, integrantes de comunidades locales y de localidades aledañas; y la participación de Oscar Payaguala, integrante de la comunidad tehuelche Payaguala-Sacamata de Río Mayo, además de cantautor y escritor.

En el lugar se realizó una ceremonia ancestral, se izó la bandera de los pueblos originarios y hubo un momento de parlamento alrededor del fogón en el que se habló sobre la cosmovisión de los distintos pueblos preexistentes, el presente y los principales desafíos de las comunidades.

Payaguala se refirió a la importancia de esta fecha: «Para nosotros no solamente es el cambio de estación como lo denomina el pueblo occidental, sino el nacimiento de los guanaquitos y los primeros brotes sobre la madre tierra que es la que nos da el alimento y la vida. Es el equivalente al año nuevo que se va celebrando de acuerdo también a la climatología, empieza antes más al norte y dentro de unos días se hará también en Tierra del Fuego».

Oscar Payaguala aseguró que esta celebración es una buena ocasión para dejar claro que los pueblos originarios, y especialmente el pueblo tehuelche, no son algo del pasado: «Nos han querido dar por desaparecidos, sin embargo estamos rondando los 7 mil u 8 mil paisanos y paisanas tehuelches desde el sur de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Este será siempre nuestro lugar y no queremos que hablen de nosotros, queremos que vengan y hablen con nosotros. Este mensaje va direccionado a los antropólogos y arqueólogos, nosotros no estamos muertos, nuestros idiomas aún perduran, viven y vamos a sobrevivir por mucho tiempo».

«La cultura del pueblo Günun a Küna (tehuelche) tiene similitudes y diferencias con la de los hermanos mapuches, tenemos la misma cosmovisión pero idiomas diferentes. Nosotros queremos que nos integren, que no cercenen nuestra libertad, somos nómades por excelencia, recolectores y andamos por todos lados con lo nuestro, no buscamos tierras que no nos corresponden, somos un pueblo pacífico y que respeta, pero también queremos que nos respeten», concluyó.