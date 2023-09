Pato criollo…

Patricia Bullrich pidió que Schiaretti se baje de la contienda electoral de octubre, y su entorno la llamó «antidemocrática».

Y claro, no es para menos, porque la candidata a presidente por Juntos por el Cambio, le pidió públicamente al gobernador de Córdoba, que decline su postulación presidencial. Ella trató de explicar que «la gente tiene que elegir estratégicamente», dijo al exponer que Schiaretti no tendría chances de ganar, y por ello sería conveniente que no participe.

De acuerdo a la lógica a Bullrich, Schiaretti no tendrían chances de en octubre, entonces si se baja de la contienda, esos votos irían a Juntos por el Cambio, ya que según la candidata a presidente, ella es quien «va a defender el campo y la industria cordobeses”.

Así las cosas, Bullrich quiere decidir por el electorado, y asume que la disputa en las urnas está entre ella, Massa y Milei, descartando así a los otros dos candidatos.

La respuesta no tardó en llegar. Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente en la fórmula con Schiaretti, aseguró por redes sociales que “pedirle a un candidato a Presidente que se baje es profundamente antidemocrático”.