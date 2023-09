Pais: «Vamos a ser una oposición constructiva, no somos de poner zancadillas»

El diputado provincial Juan Pais, que fue reelegido en las últimas elecciones, avizoró una Legislatura activa y con consensos de cara a la próxima renovación de bancas.

En diálogo con AzM Radio, aseguró que no siente enojo por la derrota peronista en los comicios de julio pasado. «Es el juego de la democracia. La gente eligió otra opción. Yo creía que nosotros teníamos la mejor propuesta y que íbamos a generar un salto de calidad en la provincia, pero el pueblo es el soberano y decide con su voto. Tendremos que ocupar el rol de opositores. No una oposición destructiva, sino responsable y constructiva: en lo que no estemos de acuerdo, diremos que no y los motivos, y en lo que estemos de acuerdo, se podrá acompañar. No somos gente de poner zancadillas ni palos en las ruedas», anticipó.

En esa misma línea, se mostró concentrado en el futuro: «La gente eligió cambiar de color político, ver qué pasa con una administración diferente y eso hay que respetarlo. Nosotros estábamos enfocados en propuestas, con gente joven y de experiencia. Pero no hay que llorar sobre leche derramada, hay que mirar para adelante y trabajar«.

Pais sabe que la próxima parada electoral requerirá un fuerte trabajo de todas las líneas del frente Unión por la Patria para apuntar a que Sergio Massa acceda un balotaje con Javier Milei. Es por eso que instó a la dirigencia y a la militancia a trabajar explicando lo que implicaría un sistema económico liberal en Argentina.

«Tenemos que dejar todo para demostrar que tenemos la mejor propuesta. No podemos mirar de brazos cruzados viendo cómo el país va hacia un lugar en el que no queremos estar. Estoy convencido de que muchos votan a Milei por bronca, pero no conocen sus propuestas y que después las van a padecer. No es que me ponga en paternalista, ni estoy diciendo que el votante se equivoca, sino que nosotros tenemos que desmenuzar esas ideas y explicar lo que significan», invitó.

Escuchá la entrevista completa acá: