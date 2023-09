Pagliaroni cree que el de Torres será un gobierno «con poca búsqueda de consenso»

Manuel Pagliaroni, diputado provincial perteneciente a las filas del radicalismo, se despegó del próximo gobierno e hizo énfasis en la poca diferencia que obtuvo Ignacio Torres sobre Juan Pablo Luque en las elecciones: «Era importante ganar, pero haberlo hecho con mayor contundencia hubiese manifestado un mayor respaldo de parte de la sociedad«.

En diálogo con AzM radio, el legislador marcó una posición clara: «No tengo coincidencias con Torres ni con Merino. No tengo ningún problema en decirlo. No he sido parte del armado político de ellos, que tendrán su equipo y su entorno. Ojalá les vaya bien para que le vaya bien a la provincia, pero yo no tengo coincidencias con ninguno de los dos».

Además cuestionó de forma solapada la legitimidad del próximo gobierno de Chubut. «Esperaba un triunfo más contundente de Juntos por el Cambio. Ha ganado por dos puntos, aunque por su puesto, se gana por un voto. Era importante ganar, pero haberlo hecho con mayor contundencia hubiese manifestado un mayor respaldo a un cambio de parte de la sociedad», dijo.

Pagliaroni no se guardó ningún reclamo y aprovechó para resaltar el poco protagonismo de la Unión Cívica Radical en el armado del gabinete. Incluso, se animó a comparar a Torres con el ex presidente Mauricio Macri.

«Yo todavía no he visto anuncios sobre qué piensan hacer las nuevas autoridades con las finanzas, por ejemplo. Esperamos anuncios importantes. Pero no creo que se venga un gobierno de coalición, sino todo lo contrario. Creo que va a ser un gobierno con un fuerte personalismo y presencia del gobernador y con poca búsqueda de consenso, incluso con el radicalismo«, disparó.

Y remató: «Yo no veo que el radicalismo haya propuesto ministros, por ejemplo. Cuestiones que hablarían de una apertura o una coalición real. Creo que esto se va a parecer más al gobierno de Macri, que gobernaba el Pro y el radicalismo era un socio con poco protagonismo, y eso se ha visto en el armado de las listas».

El diputado, que dejará su banca en diciembre de este año se encargó de aclarar que no tiene nada que ver con la administración que asumirá el destino provincial a fines de 2023. «Yo no fui parte de las charlas, ni de las negociaciones. No estoy en el armado político. Uno no percibe que haya un radicalismo proponiendo ministros para que haya una coalición de gobierno, sino una coalición electoral en la que el que gana hace lo que quiere», sentenció.

