Ongarato, furioso con Taccetta: «Me complicó la gestión con su declaración»

El intendente saliente de Esquel, Sergio Ongarato, se quejó públicamente de las declaraciones vertidas por su sucesor, Matías Taccetta, que había dicho que la ciudad no necesitaba ayudas económicas.

En diálogo con AzM Radio, el radical reafirmó la necesidad de recibir dinero para cubrir los gastos municipales. «Hemos hecho el pedido, lo hemos reiterado, así que estamos esperando alguna novedad. No es lo más conveniente que el intendente electo diga que no quiere que la ciudad reciba una ayuda. Me complicó la gestión esta declaración«, disparó.

En esa línea explicó que «lo que estamos haciendo es pedir esta ayuda para cubrir necesidades de desarrollo y asistencia social, mantenimiento básico de la ciudad y terminación de la planta de residuos. Si consiguiéramos financiamiento para esa obra, muchos de los problemas se terminarían«.

Ongarato confirmó que Esquel no pagará el bono anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y expresó sus motivos: «Somos unas de las tantas municipalidades del país que dijimos que no podemos pagar este bono. Desde el mes que viene damos un 10 por ciento de aumento, y a fin de octubre otro 10 por ciento. Tenemos un 20 por ciento de incremento de la masa salarial. Este bono nos complicaba absolutamente para cumplir el compromiso que hemos asumido con los gremios. A menos que venga asistencia financiera para pagarlo de parte de Nación«.

Por ese motivo, aprovechó para criticar el anuncio del candidato presidencial. «Tienen que darle la herramienta para poder hacer ese pago a todos los que tienen que pagar. Nación lo hace muy fácil porque tiene la máquina de imprimir billetes. Seguro van a imprimir un montón de billetes y con eso van a pagar a los empleados públicos nacionales, pero las municipalidades no tenemos la maquinita de hacer billetes, tenemos que recaudar ese dinero«, aseguró.

Escuchá la entrevista completa acá: