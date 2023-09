Marcelo Corral: “Vienen de afuera a hacer buceo con ballenas de manera encubierta”

“Nosotros no queremos abrir la actividad a cualquier costo. Tenemos un límite que es la salud humana y, por supuesto, la salud de la lobería. Son animales que los cuidamos como si fueran nuestra familia porque prácticamente vamos todos los días”, destacó el presidente de la Asociación de Operadores de Buceo de Puerto Madryn, Marcelo Corral, al ser consultado por el estado de situación que atraviesan las empresas para poder hacer snorkeling con lobos y la veda que amplió el Ministerio de Turismo por 15 días más, ante los casos de gripe aviar que ocurrieron en Chubut.

“La última reunión que tuvimos con el Ministerio fue el pasado 29 de agosto. Allí bajamos una serie de propuestas, sin embargo hasta el momento no tuvimos respuesta”, resaltó con un tono de preocupación, sabiendo que van pasando las semanas y uno de los principales sustentos de las operadoras sigue sin poder explotarse.

“Nuestra gran preocupación viene por el silencio que hizo el Ministerio. Para nosotros es temporada alta septiembre y octubre. Hace 30 días que está frenado el buceo con lobos y ahora tenemos otros 15 días más. Sin embargo, lo que también genera preocupación es que según nos indicó gente de Fauna, este problema va a llevar entre seis meses y un año”, dijo Corral.

Luego aclaró que “el 80% de la caja depende de este producto y la inacción genera mucha incertidumbre”.

Snorkeling con ballenas

Ante tal realidad, Marcelo Corral manifestó que el pasado lunes volvieron a presentar el proyecto de snorkeling con ballenas, el cual ya se viene dialogando desde hace varios años. “Nosotros presentamos alternativas y formas de trabajo, desde el Ministerio no pensaron en nada. Nosotros propusimos medidas de corto y largo plazo”, resaltó.

Por ello y entendiendo la afectación de la gripe aviar es que “no se buscó imponer la reapertura del buceo con lobos”, pero si se intentó avanzar con otras propuestas, como lo es “el buceo con ballenas y delfines”.

Asimismo, se planteó ampliar el parque submarino, ya que hay buques que pueden ser hundidos. “Hay un proyecto para avanzar que es el corredor `Islas Malvinas`. Que es una propuesta que contempla hundir un barco de la gesta de Malvinas en cuatro localidades distintas, que son Mar del Plata, Las Grutas, Madryn y Ushuaia; pedimos algún tipo de subsidio ya que estamos en temporada alta y todas las empresas de buceo contrataron gente”.

“En todo el mundo se hace buceo con ballenas, menos acá. Nosotros tenemos la ballena adecuada, que es mansa, no es agresiva, es receptiva, se acerca sola a la embarcación y no lo dejan hacer”, indicó y luego alertó: “Este práctica se hace de manera ilegal. Viene alguien de afuera y trae cuatro o cinco personas que supuestamente van a hacer un video o publicaciones en revistas y resulta que uno es dentista, el otro médico. Vienen a hacer el buceo de manera encubierta. Es una realidad, pero nadie lo quiere decir”.

Por último, insistió que hay momentos que ellos también lo hacen cuando llevan a los buzos y las ballenas se acercan solas. “Yo no puedo irme sin los buzos. ¿Qué hago arranco la lancha y me voy? ¿Los saco a la fuerza? No podemos manejar a la ballena?”.