Maderna está enfocado en solucionar el problema con Ashira

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, se refirió a la situación de reducción en el servicio de recolección de residuos en la ciudad y aseguró que continúan las tratativas con la empresa Ashira en procura de solucionar la problemática en los próximos días. En ese sentido, ratificó que se trabajará para mantener la ciudad lo más ordenada y limpia posible.

El mandatario local explicó que el costo del servicio ascendía a 46 millones de pesos mensuales a principios de año pero que, en base a la inflación, en la actualidad rondaría los 80 millones de pesos: “Se trata de un monto que, en base a la inflación, se tiene que ir adecuando, pero la verdad es que no siempre contamos con los fondos necesarios para poder afrontar ese costo y es necesaria una ampliación presupuestaria para hacerlo. Estamos con esa complicación y realmente queremos resolverlo urgentemente porque sabemos los problemas que esto trae aparejados para los vecinos”.

En relación a la deuda con la empresa concesionaria, Maderna aseguró que el Municipio sólo “se atrasó un mes en el pago de lo que está establecido por convenio, a lo que hay que sumar más de 100 millones en concepto de re-determinaciones por el avance de la inflación, en base a lo que dice el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos”.

Manderna reiteró que el Municipio de Trelew trabaja para cumplir con todos sus compromisos en tiempo y forma con fondos propios, puesto que a diferencia de otros municipios no recibió ningún tipo de aportes por parte del Gobierno Provincial: “Es parte de la realidad compleja que atravesamos. No recibimos absolutamente ningún fondo y cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones. Yo me hago cargo de las mías, otros tendrán que explicar por qué no llegan fondos para Trelew y si para otras ciudades, puesto que no estamos pidiendo ni para pagar sueldos, ni para afrontar algún gasto de proveedores, estamos pidiendo solamente para el funcionamiento de los servicios”.

“Como corresponde me hago cargo de la situación para tratar de darle una solución inmediata a la gente, mientras buscamos la solución de fondo junto con la empresa. Esperamos hacerlo en las próximas horas y sino tomaremos alguna decisión nosotros para poder afrontar la situación, sin pasar por encima tampoco del ámbito sindical y teniendo como objetivo, también, la preservación de las fuentes de trabajo”, indicó.