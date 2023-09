Linares: «Considerar ganancia al salario fue un acto de injusticia histórico»

Carlos Linares, senador nacional por Chubut y presidente del Partido Justicialista provincial, habló con AzM Radio y destacó la posibilidad de modificar la ley de Impuesto a las Ganancias esta semana en la Cámara Alta.

«Esperamos poder darle sanción completa esta semana. Es una ley importante, esperada y justa. El trabajo no es ganancia, es el esfuerzo de una persona que en distintos lugares del país se compone de distintas formas. Nosotros en Chubut sabemos cómo llega un trabajador a un salario por encima de la media, y lo que le cuesta, el sacrificio que hace. Que eso sea tratado como ganancia me parece que fue un acto de injusticia histórico que estamos muy cerquita de terminar«, destacó.

El ex intendente comodorense analizó la contradicción de legisladores que usaron la modificación de Ganancias como slogan de campaña pero votaron en contra en el Congreso: «El país ha sufrido históricamente estas contradicciones, y lamentablemente las consecuencias las paga el ciudadano de a pie. Lo hemos sufrido durante el gobierno anterior, no solo con el impuesto a las Ganancias, sino también con el endeudamiento y la falta de inversión en obra pública. Sergio Massa debe ser una de las personas que más insistió con este tema. Se ha reunido por este tema con muchísimos interlocutores desde hace muchísimo tiempo».

Linares sugirió que hay diputados y senadores de otros sectores políticos que ven con buenos ojos la candidatura de Massa. «He hablado con varios legisladores de la oposición que piensan exactamente igual que nosotros. Por ahí no lo dicen por un tema interno, pero claramente ven entre los candidatos a presidente quién tiene la coherencia y una visión de un país para todos. El país necesita de la unidad nacional y todos tenemos que estar involucrados. Hay mucha gente que no la está pasando bien y hay que darle soluciones«, deslizó.

Escuchá la entrevista completa acá: