La reacción de Wanda Nara luego de que L-Gante confirmara que tuvieron un breve romance: “¿No me podés superar?”

Más de cien días fueron los que L-Gante estuvo detenido en la DDI de Quilmes luego de que un conocido lo denunciara por privación ilegítima de la libertad y por tenencia de arma de fuego. Ahora que logró salir, Elian Valenzuela retomó los compromisos laborales y le dio varias notas a la prensa.

En una de ellas, además de hablar de su tiempo en prisión y de los proyectos laborales que se vienen próximamente, también confesó que tuvo un romance con Wanda Nara, ya que él y la mediática se mostraron en varias oportunidades juntos y alimentaron los rumores de romance. Lejos de desmentir esta versión, L-Gante lo terminó blanqueando. “Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara (Báez), después medio que me emocione por la fama y estuve a full”, comenzó diciendo el artista en diálogo con Vorterix sobre la relación que formó con la influencer que es madre de su hija Jamaica. Acto seguido, el músico confesó: “Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, aclaró confirmando que con Nara fueron más que amigos.

Entonces, ¿cuál fue la reacción de la conductora al respecto? Actualmente ella se encuentra en Estambul junto a su marido Mauro Icardi y sus hijos por lo que no fue contundente sobre el tema públicamente aunque sí dejó varias indirectas.

Primero a través de su cuenta de TikTok, donde publicó un video en el que aparecía junto a sus hijos, y de fondo se escuchaba la siguiente estrofa de una canción.”Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”, decía el tema. Los usuarios al escucharlo lo vincularon automáticamente con L-Gante.

Acto seguido Wanda subió otro video cantando una nueva canción: “Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasás hablando de mí y no me podés superar. No me dediques estados”, dice la letra donde se la vio cantando en modo selfie. Además subió este audiovisual a sus historias de Instagram y escribió: “Que te la pasas hablando de mí, que no podés superar”, remarcando esa parte aunque cabe destacar que a las horas se arrepintió y lo eliminó de ambas plataformas no dejando rastro pero Teleshow ya lo había capturado.

