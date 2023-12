La Ley de Bomberos podría tratarse el 21 de septiembre

Este lunes pasado, las autoridades de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios llevaron a cabo una serie de reuniones en Rawson, con el propósito de lograr avances en el tratamiento del proyecto de Ley para el Sistema de Bomberos Voluntarios en la provincia. Según expresaron, estriman que el proyecto podría ser tratado en la sesión del próximo 21 de septiembre de la Legislatura.

De todas formas, anunciaron que el Sistema de Bomberos Voluntarios en Chubut permanecerá bajo estado de alerta, aunquer sin movilizaciones hacia la Legislatura.

Reunión con diputados

Una de las instancias claves fue la reunión mantenida con legisladores de los diferentes bloques, en la que se logró esclarecer varias de las dudas manifestadas por los diputados. Al respecto, el titular de la Federación, Rubén Oliva, expresó que la reunión “fue fructífera y pudimos avanzar mucho después de tanta espera para poder ser recibidos”.

Al tiempo que recordó que desde hace 11 años, la Federación viene insistiendo en la necesidad de contar con una ley que garantice el financiamiento del Sistema de Bomberos Voluntarios en todo el territorio provincial, y permita que los integrantes de los cuerpos activos sean alcanzados por algunos beneficios sociales.

Entre los legisladores que participaron se encontraban Graciela Cigudosa, Juan Pais y Mariano García Araníbar, por Chubut al Frente; Rafael Williams y Carlos Mantegna por el PJ, así como Manuel Pagliaroni por JxC. Por parte de la Federación, acompañaron a Oliva el presidente de los bomberos de Trelew, Santiago Aguila, y el jefe de bomberos de Puerto Madryn, Ricardo Saavedra.

“El encuentro sirvió para analizar la documentación que nosotros les habíamos entregado acerca de cómo es la propuesta para las pensiones de los miembros de los cuerpos activos de Bomberos Voluntarios”, dijo Oliva. “Se pudo demostrar que la proyección de las pensiones no son lineales, es decir que no sucede de manera masiva – aseguró el titular de la Federación-. Pudimos dar algunos ejemplos muy concretos de cuarteles con más de sesenta años de historia, y con 600 legajos de efectivos que pasaron por sus filas, sólo se pensionaron 10 bomberos. En otro caso, un cuartel con 47 años de antigüedad y más de 150 legajos de personal, sólo se pensionaron 12 bomberos”.



Financiamiento del sistema

Por otra parte, con respecto al financiamiento del Sistema de Bomberos, eje central del proyecto de ley, Oliva detalló: “Estamos a la espera de información que el ministerio de economía debe enviar a los legisladores para analizar los detalles del proyecto”. Y recordó que años atrás otras versiones del proyecto de ley planteaban un porcentaje fijo del presupuesto, “pero este proyecto que presentamos en marzo pasado, propone la creación de una comisión que en 254 días debería expedirse cuál podría ser el mejor financiamiento para el sistema de bomberos voluntarios en la provincia de Chubut”, señaló.

Viviendas del IPV y obra social

Oliva también se refirió sobre el punto del proyecto en el que se solicita la asignación de viviendas del IPV para el personal de bomberos, “pero en la reunión nos explicaron los legisladores que es el propio IPV quien establece las condiciones y características que pueden ser beneficiarios y los diputados no tienen injerencia en eso”.

Por otra parte, y respecto de la cobertura de la obra social SEROS para el personal bomberil, Oliva señaló: “Tenemos un porcentaje muy alto del personal de bomberos con problemas socioeconómicos, y se trataba de conseguir una cobertura mayor como el no pago del co-seguro en las prestaciones”. Sobre el teman Oliva indicó que “se nos explicó que para no crear una diferenciación entre bomberos y personal de la administración pública, se podría otorgar esta mayor cobertura en el caso de un accidente laboral del personal de bomberos”.

Por último, el titular de la Federación indicó que permanecerán en la capital provincial durante lo que resta de la semana, para continuar gestionando el avance del proyecto dentro de Legislatura, planteándose en la reunión con diputados que probablemente tuviera tratamiento en la sesión del 21 de septiembre. Oliva confirmó que el Sistema de Bomberos permanecerá en estado de alerta hasta el tratamiento del proyecto, pero que no habrá movilizaciones en lo que resta de la presente semana.