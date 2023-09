La inversión extranjera directa superó los US$ 3.800 millones en el primer trimestre de 2023

Los ingresos netos estuvieron explicados, principalmente, por las transacciones de deuda y por la reinversión de utilidades (US$ 1.892 millones y US$ 1.772 millones, respectivamente), mientras que por aportes de capital fueron de US$ 162 millones y se produjeron egresos netos de US$ 16 millones por fusiones y adquisiciones.

Los sectores que captaron mayores flujos de inversión fueron: «Sociedades captadoras de depósitos», con el 32% de los flujos (US$ 1.221 millones); «Industria manufacturera», que explicó el 29% del total (US$ 1.108 millones); y Explotación de minas y canteras, con el 14% de los flujos del trimestre (US$ 551 millones).

Respecto del origen de los fondos, Estados Unidos se ubicó a la cabeza con US$ 968 millones; seguido por Brasil (US$ 871 millones) y España (US$ 630 millones).

Luego se ubicaron Uruguay (US$ 245 millones), China (US$ 162 millones) y Francia (US$ 155 millones).

«La posición pasiva bruta de Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los US$ 133.304 millones al 31 de marzo de 2023, con participaciones de capital de US$ 91.901 millones, e instrumentos de deuda por US$ 41.403 millones», detalló el BCRA.

Estados Unidos se ubica como el principal origen de la IED en la Argentina, con un stock de US$ 25.684 millones al 31 de marzo de 2023, lo que representó un 19% del total de tenencias.

En segundo lugar, se ubicó España, con una posición pasiva bruta de US$ 21.084 millones (16% del total), y en tercera posición Países Bajos, con US$ 16.343 millones (12% del total).

Esos tres países concentraron casi el 50% del stock de Inversión Extranjera Directa en Argentina.