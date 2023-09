Garitano: “Massa va a ser un presidente que use la lapicera”

El concejal madrynense Federico Garitano aseguró que Sergio Massa va a ser “un presidente que use la lapicera”, y contrapuso la imagen del ministro con la de Alberto Fernández, a quien le endilgó “tibieza y mucha incapacidad”

El edil peronista consideró que la elección de agosto “fue un cachetazo para toda la clase política. El enojo de la gente derivó en el voto a Milei como una alternativa a la política, de alguna manera. La gente, a la hora de votar, no es zonza, y manifestó ese enojo votando a Milei, que me parece que representa a lo peor de nuestra sociedad y lo peor de la política. Hoy por hoy es diputado y ha ido a muy pocas sesiones, y sin embargo, la gente lo identifica como alguien de afuera de la política, y por eso no solo fue un castigo para el peronismo, sino también para Cambiemos”.

En esa línea, se mostró convencido de que el actual ministro de Economía de la Nación tiene serias chances de llegar a la presidencia. “Las decisiones de Massa nos dan la esperanza de que vamos a tener un presidente que use la lapicera. La verdad es que uno ha visto de parte de Alberto Fernández mucha tibieza en muchos puntos, y mucha incapacidad de enfrentarse a muchas situaciones. Por ahí, Massa empieza a avizorarse como algo distinto y para el período que se viene nos da muchas más expectativas”, aseguró.

Durante su visita a los estudios de AzM Radio, Garitano destacó el trabajo del Concejo Deliberante de la ciudad, en el cual “no se ha sacado un solo proyecto sobre tablas en estos cuatro años, ni siquiera de comunicación. Todo se debate y se charla en comisiones, lo cual hace que tanto los oficialistas como los opositores tengan la tranquilidad de que no se van a encontrar con ninguna sorpresa y que van a poder aportar en todos los temas. Me parece que el camino es ese y que tenemos que mantener el diálogo abierto siempre. Si se prioriza el beneficio de la comunidad, que es para lo que nos han votado, creo que no vamos a tener problema”.

Escuchá la entrevista completa acá: