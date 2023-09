Francia le ganó 27-13 a los All Blacks en el arranque del Mundial

El seleccionado de Francia enfrentó al de Nueva Zelanda, los All Blacks, en el partido que da inicio al Mundial de Rugby 2023 que se juega en territorio francés hasta el 28 de octubre y en el que Los Pumas de Argentina debutarán este sábado ante Inglaterra.

El partido, correspondiente a la primera fecha de la zona A del Mundial de Francia 2023, que fue presenciado por 80.000 espectadores y fue dirigido por el árbitro sudafricano Jaco Peyper, tuvo un parcial favorable para el conjunto francés de 9-8.

Francia justificó con creces el categórico triunfo frente a los poderosos All Blacks por lo hecho en el segundo tiempo y demostró que es uno de los candidatos al quedarse con el título de campeón.

