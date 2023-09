En Brasil esperan ola de calor de 45º en los próximos días

Este domingo, la agencia de meteorología Metsul anunció que Brasil tendrá una ola de calor excepcional que variará entre los 40 y 45 grados Celsius en los próximos días.

En un informe publicado en su página web, la institución aseguró que el evento no está entre los parámetros normales de calor que se registran en el país sudamericano durante el mes de septiembre.

“Las marcas esperadas entre esta semana y la próxima superarán con creces los valores históricos de temperatura máxima promedio en las cinco regiones del país, con un alto potencial de batir récords para el mes de septiembre y quizás incluso absolutos”, explicó.

¿Por qué sucederá?

Según detallan, una masa de aire extremadamente caliente cubrirá la nación que enfrenta ya una ola de calor que se concentra en el centro oeste y sudeste del país.

“En la segunda mitad de la semana (entre los días jueves y viernes) la masa de aire se refuerza aún más con temperaturas atípicamente elevadas, aunque no es raro que en estas zonas del país se produzcan calores intensos en septiembre”.

La situación es “altamente” peligrosa debido a la severidad del calor que se espera, por lo que hacen un llamado a las autoridades brasileñas a atender y prestar apoyo a las comunidades más pobres del país, en donde se podría generar mayores inconvenientes.

La masa afectará las regiones de Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahía, Piauí y Maranhão. Para las demás ciudades se pronostica temperaturas entre 36 y 42 grados.

Se espera que el peor clima se sufra en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul con temperaturas superiores a los 42 ºC en la mayoría de las ciudades de ambos estados, aunque advierten que podrían alcanzar temperaturas máximas más extremas, particularmente en la región del Pantanal.

Periodo de calor

Entre los meses de junio y septiembre se produce el fenómeno climático llamado “la estación seca”, tiempo en donde se presentan temperaturas elevadas que normalmente se mantienen entre los 32 y 34 grados.

Para octubre, noviembre y diciembre el país tendrá una baja en la temperatura que estará bajo los 30 grados Celsius. Caso que no se presentará en São Paulo, ciudad en donde el promedio mensual para dichos meses es el más alto del año, sobre los 32.