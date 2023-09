El lujoso regalo que L-Gante le hizo a su hija Jamaica para su cumpleaños

Hace una semana exactamente, L-Gante quedó en libertad luego de estar tres meses detenido en la DDI de Quilmes. Estaba acusado por privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de fuego. Una vez en su hogar, el artista se reencontró con su hija Jamaica quien este miércoles cumplió dos años y por lo tanto pudo estar presente en la celebración para festejarlo con ella y no desde la cárcel.

Fue a través de sus redes sociales donde L-Gante reveló el lujoso regalo que le hizo a su pequeña para su cumpleaños. El obsequio no fue solo de su parte sino que fue en conjunto con su exnovia y madre de la pequeña, Tamara Báez. Durante los meses que el cantante estuvo detenido, ellos pudieron afianzar su vínculo y tener mejor relación que la que ya venían teniendo, ya en principio se habían separado en muy malos términos.

En sus historias de Instagram tanto L-Gante como Tamara mostraron fotos y videos de Jamaica estrenando el regalo en cuestión. Allí se la ve andando y disfrutando de una moto eléctrica infantil color rosa que tiene luces y sonidos. Al ver su nueva adquisición, la pequeña de dos años sonrió y se subió para disfrutarlo. Paralelamente ambos le escribieron palabras de amor y cariño. “Feliz cumple para el amor de mi vida, dos añitos”, remarcó el artista.

También le hicieron un espectacular regalo de globos que tiene el número dos y un personaje de dibujos animado. Además, Báez mostró el espectacular catering que le hicieron a su hija. Una torta salda toda de sanguchitos de miga que dice Jami junto con más variedades para disfrutar en familia y con sus seres queridos.

Por su parte, Tamara agregó: ”Te amo para siempre siempre. Por vos todo mi amor. Qué orgullosa me siento de todo lo que aprendes día a día, mi compañerita hermosa”, concluyó la influencer junto a una imagen de ambas soplando la velita de la torta. A simple vista ya se deja ver que el juguete que le regalaron a la menor es costoso por el diseño, el funcionamiento y los detalles que tiene. Según pudo saber Teleshow, el valor del obsequio se encuentra publicado en internet y cuesta más de 105.000 pesos argentinos.

La conferencia de prensa que dio L-Gante

Durante los meses preso, L-Gante compuso música la cual estará próximamente por salir. El disco se llamará Celda 4 y son temas que seguramente estarán vinculados a su etapa en el encierro. “Escribí más de 20 canciones ahí adentro”, sostuvo Elian en conferencia de prensa para aclarar algunos puntos ahora que está en libertad.

También comentó: “Estoy muy tranquilo, agradecido con (Diego) Storto, mi manager y la gente que estuvo haciéndome el aguante y que se tomó con seriedad mi situación. Estoy disfrutando, gastando este tiempo en pensar, en abrir la mente”, dijo. Luego, aclaró una palabra que usó y que se tomó con otro sentido apenas salió en libertad. “Dije que quiero endurecerme mentalmente, pero la palabra que quise decir era fortalecerme, lo aclaro porque cualquier cosa que diga se malinterpreta. Estoy tratando de organizarme de una manera mucho más cuidadosa, pensando cada paso, nunca hemos dejado de trabajar, estamos día a día enfocados en progresar”.

“La estadía fue la verdad muy tranquila, hubo muchos rumores que he oído, como que era un preso VIP o todo lo contrario, se mostraba una celda muy precaria que tampoco fue verdad. Era un preso normal, y con el resto de los detenidos sabía que estábamos todos ahí en la misma, somos todos humanos, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea, ni discusión ni mala conducta. Me tomé la tranquilidad de recuperar el tiempo perdido solo con mi hija, que es el momento en que es chiquita y crece muy rápido. Después, lo que fue el tiempo que pasó, lo usé para adelantar mis objetivos para disfrutar”.

(Fuente: Teleshow)