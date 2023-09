El jurado del Bailando 2023 le pide a Marcelo Tinelli un polémico cambio para la gala de eliminación

Fue el conductor de LAM (América) el que adelantó la petición a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. “EL JURADO QUIERE DOBLE ELIMINACIÓN”, escribió en textuales mayúsculas el periodista junto con un gif en el que Pampita camina con actitud arrolladora el escenario de un Bailando anterior.

La noticia fue analizada un rato más tarde por el programa Intrusos (América). “El jurado Ángel De Brito acaba de tuitear y quiere la doble eliminación”, remarcó Florencia de la V, mientras en la pantalla del estudio se imprimía la publicación en cuestión. A partir de ahí, el panelista Alejandro Guatti amplió la información: “Pampita también pidió que haya dos eliminados en la próxima gala. A muchos les gustó esta idea que se implementaría en la eliminación del próximo lunes. Veremos qué hace (Marcelo) Tinelli con el pedido del jurado”.

Mónica Farro, quien todavía no debutó en el certamen y está por hacer su estreno junto al bailarín Ignacio Gonatta, se mostró sorprendida por este posible cambio en el reglamento del reality show. Y se mostró muy de acuerdo pensando en la numerosa participación de famosos pujando por el campeonato. “Me parece bien porque si siguen ingresando parejas nos vamos a una cantidad por arriba de los 30 y vamos a terminar en abril del año que viene. De igual manera, yo acá me voy a quedar hasta el último día”, dijo la vedette uruguaya.

Asímismo, la modelo también pidió que se agilizara el formato para que todas las parejas puedan bailar antes del lunes, donde será la etapa en que los participantes pujarán por quedarse en el certamen. “Queremos bailar. Estamos anunciados para el viernes y esperemos que así sea porque el ritmo tiene que terminar antes del lunes. Estamos muy bien, con ganas y ansiosos”, dijo en contacto con el ciclo.

Por otra parte, el panelista Guido Záffora -quien además es participante del Bailando en dupla con la bailarina Julia Pérez- dijo que estuvo en contacto con productores del programa y que nadie de ellos le dio certeza alguna al respecto. “Lo están evaluando. El lunes sería la sentencia, donde se conocerá el voto secreto de Pampita y ahí el jurado salva a los participantes, donde quedarán dos y esos van al teléfono”, contó el periodista.

Con la polémica instalada, en lo que queda de esta semana se terminará de definir si la petición del jurado tendrá cabida en la consideración del conductor de cara a esta definición. En tanto, el pasado miércoles Tinelli tuvo un reencuentro muy especial. “Vamos a presentarla a ella que no la veo hace 12 años”, fue cómo la presentó a Coki Ramírez en la noche del miércoles de Bailando 2023. Así hizo su entrada al estudio de América, la cantante cordobesa vestida íntegramente con un atuendo verde con brillos y flecos. “Hola viejito mío”, saludó Coki a Marcelo y enseguida intercambiaron palabras al oído, como solían hacer siempre.

“Yo no voy a entrar después de 12 años acá a hablar de otra persona”, dijo en relación a Milett Figueroa, que en el día martes coqueteó con el conductor en la previa antes de bailar. “Estamos solteros, disfrutemos”, le dijo después. Cuando el conductor le preguntó qué había sido de su vida en estos años la cantante disparó: “Vos ya lo sabés, le cuento a la gente”.

“Me escribiste en febrero, ¿te acordás?”, agregó enseguida y Marcelo explicó: “Sí, para que vengas al programa”. Acto seguido, Ramírez se puso a cantarle al conductor “Mi vida sin tu amor” de Cristian Castro, mientras le acariciaba la cara. Cuando finalizó la canción, se acercó a Marcelo y comentó que le veía los labios resecos. “Tenés como sequitos los labios”, destacó y le embadurnó la boca con manteca de cacao. La gente del público les pidió un piquito, y ella desafió: “Lo que la tribuna pide hay que dárselo, y más después de 12 años”. Pero Marcelo aclaró que no recordaba haberle dado besos a ninguna participante en el Bailando. Pero aunque Coki intentó dar un paso más, con el apoyo del jurado, el conductor evitó llegar a besarse en público.

“Quedate tranquilo que yo no me enojo, vos estás soltero y no sos de nadie. En la vida real te veo súper bien”, reflexionó. En tanto, Pampita Ardohain reveló que ella había tomado muchos mates con Coki en Le Parc, en la casa de Tinelli, porque ella vivía al lado. Incómodo, Marcelo dijo que se le estaba secando la garganta, ante la risa del público.