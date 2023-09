Docentes, familiares y vecinos se movilizarán por el transporte público escolar

Luciano Ugazio, maestro de la Escuela 109 del paraje Entre Ríos de la localidad de Lago Puelo, se refirió a la movilización que se realizará este martes en la Comarca Andina para reclamar por el inminente cese del servicio de transporte escolar.

«En muchas escuelas el transporte ha sido interrumpido. En el caso de mi escuela, el prestador del servicio nos dice que ante la ausencia de pago, va a tener que interrumpir el servicio desde el 1º de octubre, dado que el Estado le adeuda el pago del servicio desde marzo de este año», alertó el docente.

«Esto ya sucedió en años anteriores. Lamentablemente todos los años estamos reclamando por el transporte escolar. El Estado no paga y luego los prestadores dejan de dar el servicio. Después, el mismo Estado declara que no hay prestadores que liciten. Pero es una forma de vaciamiento que hace el Estado frente al derecho que tienen los niños y niñas. Hay situaciones donde los chicos y chicas no pueden ir a la escuela si no cuentan con este transporte«, confirmó.

La movilización se realizará el martes 26 a las 11 de la mañana. Se espera que participen docentes, familiares y vecinos de las escuelas de la Comarca Andina.