Diego González aseguró que la fotografía de la polémica no corresponde al evento de Stand up paddle

“Ya no hay opinión o versión. No quiero polemizar, sino dar datos de la verdad, de cómo fueron las cosas”, aclaró el secretrario de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, Diego González tras algunos intercambios que vinculan erróneamente el evento de Stand up paddle que se llevó días atrás en el Golfo Nuevo.

“Pese a las restricciones se llevó adelante el evento, en ningún momento se incumplieron las normativas vigentes. Están las fotos de dónde se navegó y el GPS para corroborar. Todo fue por el frente costero”, aseveró intentando llevar calma a las críticas de los últimos días y poniendo paños fríos al tema.

Seguidamente, el funcionario aclaró que “el lunes a la tarde se sacó una foto a una pareja que estaba en su tabla cerca de una ballena con su cría. El evento terminó el domingo y el lunes a la mañana se fueron de la ciudad los participantes”.

Estas aclaraciones de parte de González llegan tras algunas versiones de medios nacionales que indicaban que la foto en cuestión había sido tomada el domingo durante la competencia y quien fue captado era parte del contingente que había llegado a Madryn por el evento deportivo.

“Yo mismo controlé durante toda la semana que los participantes no se metieran más profundo. Si vimos algunas personas ajenas a la competencia, pero no es nuestra responsabilidad controlarlas”, manifestó este miércoles en conferencia de prensa y añadió: “No está bueno que todo lo que pase quieran hacer responsable al evento”.

Por último, aclaró que todos los participantes recibieron charlas y capacitaciones previo al inicio del mismo, indicándoles los lugares permitidos para estar con la tabla de Stand Up.