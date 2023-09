Dante Ardenghi, el médico que quiere ser intendente de El Chaltén

Dante Ardenghi, médico de 66 años nacido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, es el candidato a intendente por el sublema «SER Chaltén», integrando el partido que recientemente triunfó en las elecciones, que llevó a Claudio Vidal como sucesor de Alicia Kirchner. Raúl Casco y María Isabel Torres, encabezan la lista de concejales del sublema.

En este contexto, Ardenghi dialogó con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, y expresó: «Mi historia con Santa Cruz y El Chaltén es antigua, tengo 35 años de Patagonia, para mí fue una forma de vivir. Fue algo que me comprometió desde lo que es la región, la naturaleza, la tranquilidad. 20 años en El Chaltén».

«Vengo de las filas del peronismo desde el año ´94, adherí al kirchnerismo porque consideraba que iba a ser una propuesta superadora a las necesidades de la Argentina. Hace poco me alejé porque no me siento representado en la forma de conducirse en los últimos tiempos. Ahora me encontré con Claudio Vidal, cuando solo era una promesa, nos acercamos y corroboramos que era una persona que entró a la política con una actitud diferente», aseveró.

Luego, se refirió a la situación de la localidad cordillerana: «El Chaltén está pagando el precio del éxito, nos hemos transformado. Luego de El Calafate es el destino turístico más importante de la provincia. Uno tiene que cuidarlo y protegerlo».

«Consideramos que los cambios tienen que ser urgentes. Necesitamos un hospital por una cuestión de capacidad y para atender a la necesidad de una población que se hizo más demandante. Estamos en un déficit prestacional enorme, que tiene que ser atendido», apuntó.

Respecto a la crisis habitacional existente en esa población, consideró: «Tenemos que tratar de que la gente pueda acceder a una vivienda, estamos escuchando siempre tierras, pero yo me preocupo por la vivienda. La gente necesita un techo, tiene que ver con la dignidad de las personas».

Seguidamente, se refirió la ayuda que recibirán por parte del gobernador electo, Claudio Vidal: «Estamos en la misma línea política que el gobernador electo, así que vamos a agilizar todo lo que tiene que ver con cuestiones de infraestructura».

«El rubro turístico es archiconocido, va a ser objeto de nuestra máxima dedicación», cerró.