Colombia y Venezuela comienzan su camino en Barranquilla rumbo al Mundial 2026

El seleccionado colombiano de fútbol, con el entrenador argentino Néstor Lorenzo, recibirá este jueves a Venezuela, con Fernando Batista como director técnico, en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El partido comenzará a las 20.00 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

El nuevo formato de competición establece que los primeros seis se clasificarán de manera directa al torneo mundialista (que por primera vez tendrá 48 equipos participantes) y que el séptimo afrontará el repechaje con el seleccionado de otra confederación, que todavía no está determinado.

Colombia participó a lo largo de su historia en cinco mundiales (1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018) pero no estuvo en Qatar 2022, después de un ciclo complicado desde lo deportivo.

De hecho, el conjunto colombiano tuvo varios entrenadores desde el portugués Carlos Queiroz, a los nacionales Reinaldo Rueda, Arturo Reyes y Héctor Cárdenas. La falta de funcionamiento del equipo llevó a los cambios constantes y a problemas internos que se hicieron públicos con el correr de las fechas.

Es por eso que desembarcó Néstor Lorenzo en junio del año pasado, con la idea de darle una nueva idea al fútbol colombiano, que ya no cuenta con todas las figuras que lo dejaron en los cuartos de final de Brasil 2014 -su mejor participación mundialista- y lo clasificaron también a Rusia 2018.

En cuanto a Venezuela, que no continuó con el proyecto de José Néstor Pékerman debido a diferentes incumplimientos contractuales, será el comienzo oficial al ciclo de Fernando «Bocha» Batista, quien deberá hacer lo imposible para llevar al Mundial por primera vez a sus dirigidos.

Si bien es verdad que Venezuela no es más un seleccionado débil como en otros tiempos, aún no dio el salto de calidad y sigue siendo el único de Sudamérica en no haber participado nunca en un Mundial.

Sus estrellas son el veterano Salomón Rondón, con pocos minutos en River Plate; Tomás Rincón en el mediocampo; y Josef Martínez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

En el último camino mundialista, Venezuela estuvo lejos de mostrar sus mejores versiones como sucedió antes con César Farías como entrenador, en los que llegó a ilusionarse con una participación histórica para Brasil 2014 -cerró en el sexto lugar con 20 puntos- y terminó en el último lugar rumbo a Qater, con apenas 10 unidades.

Sin dudas, para Venezuela será clave hacerse fuerte de local nuevamente y mejorar la performance de visitante, una materia pendiente a lo largo de su historia.

De cara a lo que será el partido del jueves, Colombia tiene una duda en el fondo entre Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta. El problema de Sánchez es su falta de minutos en Tottenham de Inglaterra, mientras que Cuesta es dueño de la zaga central de Genk de Bélgica desde que se recuperó de una pequeña lesión muscular.

El mayor potencial de Colombia estará en la parte ofensiva con Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez como mediocampistas, y el poderío de Rafael Santos Borré y Luis Díaz en ataque, ambos con presente en Alemania e Inglaterra, respectivamente.

Santos Borré pasó en los últimos días a Werder Bremen en la Bundesliga, al tiempo que Díaz continúa siendo una de las importantes presencias de Liverpool de Inglaterra.

“Yo diría que desde que estoy aquí he ganado en intensidad y tengo un poco más de agresividad”, dijo Díaz en diálogo con los medios colombianos al arribar al país.

En un total de 41 partidos oficiales y amistosos disputados entre sí, Colombia domina el historial con 19 victorias, siete triunfos de Venezuela y 15 empates.

Posibles formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez o Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Déiver Machado; Jefferson Lerma, Mateus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; y Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

Venezuela: Joel Graterol; Wilker Ángel, Jon Aramburú, Yordan Osorio, Jhon Chancellor; Tomás Rincón, Junior Moreno, Yefferson Soteldo; Salomón Rondón, Jefferson Savarino, Josef Martínez. DT: Fernando Batista.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

VAR: Wagner Reway (Brasil).

Cancha: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Hora: 20.00, de la Argentina.

TV: DSports.