«Coco» Muñoz continúa con su intensa preparación de cara al Maratón de Berlín

El atleta chubutense Eulalio «Coco» Muñoz, ajusta detalles en su intensa preparación en Cachi, Salta, en su proceso preparatorio para lo que será su participación en el Maratón de Berlín, en Alemania.

El deportista oriundo de Gualjaina, competirá en la cita a nivel mundial el próximo 24 de septiembre; viajando el 20 hacia tierras germanas.

Muñoz con objetivo Maratón

El deportista chubutense Eulalio «Coco» Muñoz, dialogó con el área de prensa de Chubut Deportes, compartiendo sobre su preparación en Salta, al explicar que: «por suerte hemos podido realizar buenos entrenamientos, el clima se ha portado bien, mucho mejor que en Esquel, así que por ese lado contento por lo que espero tener una buena competencia en Berlín”.

Luego, amplio sobre el evento y dijo que ”Sabemos que ese es el circuito más rápido del mundo por lo que es un sueño para mí poder estar corriendo ese maratón. Siempre lo miro desde que empecé a correr, y no tengo dudas que será una experiencia muy linda donde trataré de representar al país y mi provincia de la mejor forma”, afirmó.

Más adelante, en cuanto a su actividad en lo que va del presente año dijo: “Si bien no he corrido mucho en este 2023, estuve presente en la primera mitad del año en Cipolletti, Crónica y el medio maratón al Paraíso. Mi anteúltima competencia fue el maratón de Lima (Perú) donde me tocó ganar y hace tres semanas atrás participé del medio maratón de Buenos Aires, al que habíamos preparado muy bien, pero las cosas no salieron como lo habíamos planeado. Hicimos borrón y cuenta nueva, estamos acá (Cachi) trabajando duro con la expectativa de poder lograr una buena marca en Alemania”, apuntó.

Muñoz, tiene como colaborador en la altura de Cachi a su compañero de la Escuela Municipal Awkache, Martin León y estará viajando hacia Berlín acompañado de su entrenador Rodrigo Peláez, el próximo 20 de Septiembre.