Buscan controlar los servicios turísticos no habilitados

Desde la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn anunciaron que junto al sector privado, continúan con la fiscalización de servicios con el objetivo de evitar no sólo la proliferación de aquellos no habilitados, sino también controlar la oferta de actividades en ámbitos no permitidos.

La tarea, que se lleva a cabo desde la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Oferta, busca lograr la regularización de aquellos servicios que no están bajo el sistema legal, así como aplicar las multas correspondientes según el caso. Además, se examinan las ofertas no permitidas en diferentes ámbitos, por ejemplo, excursiones desde los alojamientos, ya que las únicas que pueden brindar estas prestaciones son las agencias de viajes debidamente habilitadas.

Ley provincial

En este sentido, desde la Secretaría destacaron que todas las actividades turísticas autorizadas y promocionadas a través de distintos canales oficiales están avaladas por la Ley de Turismo provincial. Además de ordenanzas vigentes sobre el tema a nivel municipal, legislación nacional y agencias de viajes que son habilitadas exclusivamente por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

De esta forma, aquella persona o turista que desee contratar servicios que consistan en actividades de aventura, náuticas, excursiones, traslados a través del transporte público de pasajeros o alojamiento, puede encontrar el listado de prestadores habilitados en los sitios web madryn.travel o turismo.madryn.gob.ar. También se puede solicitar la Guía Digital de Servicios Turísticos en la Secretaría de Turismo o vía Whatsapp al 2804665688.