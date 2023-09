Bailando 2023: cuáles fueron las dos primeras parejas que quedaron eliminadas del certamen

En la noche de este miércoles se conocieron las parejas que quedaron sentenciadas, las que fueron salvadas por el jurado y finalmente las que tuvieron que abandonar la pista

“En vivo, siendo las 22:06 comenzó la gala de sentencias, comienza la segunda ronda y hoy se van dos parejas sí o sí, se van”, saludó Marcelo Tinelli mientras en la noche del miércoles abría Bailando 2023. Con Zaira Nara en reemplazo de Carolina Pampita Ardohain como jurado invitado. “Hasta ahora están sentenciados Romina Uhrig y Tomás Holder, y se zafa con 12 puntos”.

La primera pareja en recibir el puntaje secreto fue la de Noel Barrionuevo, la exjugadora de Las Leonas: recibió un 4 de Pampita y se metió dentro de los mejores 28 del certamen. Luego, vino el turno de Lali González y Maxi Diorio. En su caso, la paraguaya necesitaba un 7 pero solo tuvo un 3. “Lamentablemente vas a sentencia directo”, anunció Tinelli

Luego, Eva Bargiela quedó también sentenciada con un 3 de Carolina, aunque no necesitaba una nota muy alta para seguir en la próxima ronda. En el caso de Ian Harchmann y Arna Karls, los dos integrantes de la pareja erótica, necesitaban un 12 pero obtuvieron solamente un 2, y también quedaron sentenciados en la pista.

Romina Malaspina tenía un 10 y necesitaba un 2 para evitar la sentencia: finalmente siguió en el programa con un puntaje secreto que fue un 4. En cuanto a la uruguaya Fernanda Sosa, también quedó sentenciada porque obtuvo un 6. La participante de 82 años, Nelly Camjalli quedó sentenciada con un 1 de parte de Pampita.

“Abrimos los teléfonos en este momento para votar a tu pareja favorita y que siga en el Bailando 2023. Con tu voto podés ganar 1 millón de pesos. Tomás Holder, Fernanda Sosa, Romina Uhrig, Lali González, Eva Bargiela, Ian Harchmann y Arna Karls y Nelly Camjalli. De estas 7 parejas, cuatro van a ser salvadan por el jurado y dos parejas van a ser eliminadas. Acá el jurado va a comenzar a salvar por el motivo que quiera. En principio lo va a hacer Zaira en lugar de Pampita porque tenía el voto secreto y continuará el resto del jurado”.

Antes de conocer a la primera pareja salvada se pudo ver a Tomás Holder irse del estudio y en el estacionamiento lo atendió personal de una ambulancia. “Tuvo un ataque de pánico”, explicaron desde la producción.

La primera pareja salvada de la noche fue anunciada por Zaira Nara: Fernanda Sosa. “Tengo muchos amigos en Uruguay y estoy muy contenta de tener la posibilidad de sumar un granito de arena para que Uruguay siga acá”, afirmó la hermana de Wanda Nara. La segunda pareja fue salvada por Moria Casán. La One eligió al equipo de Lali González y Maxi Diorio. “Muy angelada, me sorprendiste y tenés gracia por demás, les auguro buenas performances”, justificó la diva.

Luego fue el turno de Marcelo Polino, quien decidió que la pareja de Tomás Holder y Agostina Caute continúe en el certamen. Sin Holder en el estudio, una cámara lo siguió hasta donde se encontraba el participante mientras se recuperaba del ataque de pánico. Aunque le contaron que había sido salvado por Polino, Tommy no dejó de llorar y se cubría la cara con sus manos. En ese momento, Tinelli se dirigió hasta el lugar donde estaba el participante, adentro de la ambulancia. Holder, que se encontraba boca abajo en la camilla, no se dio vuelta cuando el conductor intentó abrazarlo. “Una de las cosas más feas que debe haber en el mundo es el tema mental y los ataques de pánico, me da mucha pena y me dan ganas de llorar con él. Escucharlo decir ‘no quiero sufrir más’ me dio mucha pena, como si se tratara de mi hijo”, destacó Marcelo visiblemente angustiado por la situación del participante.

La última pareja salvada fue decisión de Ángel de Brito. “No tengo amigos en la pista, no sentí placer como Moria pero voy a salvar a lo menos peor”, anunció el conductor de LAM. “Romina Uhrig”, exclamó. Y ella ante la sorpresa, dijo entre risas: “Yo sabía que Angelito algo me quería”.

Finalmente, Tinelli recibió el sobre con los votos definitivos de manos del escribano del programa. “La primera pareja eliminada se va con el 9.5 por ciento del porcentaje de votos, es la menos votada hasta acá. Es la pareja de Ian Harchmann y Arna Karls”, anunció Tinelli ante los aplausos del público.

Por último se conoció la segunda pareja que tuvo que abandonar la pista definitivamente. “La pareja que deja el certamen lo deja con el 23,2 por ciento. Por decisión mayoritaria de la gente siguen en el certamen Eva Bargiela y Uriel Sambrán, y se va mi querida Nelly”, exclamó Marcelo. En el momento de despedirse, la participante octogenaria reconoció de manera emotiva: “Yo conocí una familia con ustedes acá”.