Arcioni: “El modelo de Juntos por el Cambio no tiene ningún tipo de sustento”

En su visita a Puerto Madryn, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, avizoró una definición entre Unión por la Patria y la Libertad Avanza en la contienda electoral del próximo 22 de octubre “creo que se va a definir entre estos dos sectores políticos, y creo que nos va a ir muy bien por las medidas que se están tomando y el reconocimiento que hay de las mismas por parte de la gente, y segundo porque es importante hacerse cargo del problema sin importar la magnitud para poder solucionarlo”.

“Creo que el modelo de Juntos por el Cambio no tiene ningún tipo de sustento, más allá que logro triunfo en algunas provincias y eso no hay que desconocerlo, pero hablan con muchas mentiras, porque uno trae a la memoria cuando se tomó esta deuda con el FMI, que fueron 6 meses antes de irse con una irresponsabilidad total, y ahora vienen con la receta para solucionar el problema cuando fueron ellos los que nos dejaron en el estado que estamos, por eso me parece que no tienen los fundamentos, la experiencia, y la credibilidad para estar discutiendo la conducción del gobierno nacional”, concluyó el gobernador.

En tanto, al ser consultado sobre la posibilidad de una visita del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, el mandatario provincial sostuvo que “hay probabilidades que llegue a Chubut. Quizás después de las elecciones generales este en nuestra provincia”.