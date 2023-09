Milito renunció como DT de Argentinos tras ser eliminado de la Copa Argentina

Gabriel Milito renunció a su cargo de entrenador de Argentinos Juniors pese a que tenía contrato hasta 2027. El director técnico de 42 años se lo comunicó a los jugadores y dirigentes que formaron parte de la delegación que participó en el encuentro por Copa Argentina. El Bicho cayó ante San Martín de San Juan en el estadio El Gigante de Alberdi por el gol de Alexis Vega a dos minutos del final y quedó eliminado en los octavos.

“Aprovecho la oportunidad para informar también que acabo de hablar con los dirigentes y los jugadores. Debido al cansancio que siento tomé la decisión de poner punto final en mi etapa como entrenador de Argentinos Juniors”, expresó el DT en conferencia de prensa.

En medio de la sorpresa generalizada, Milito esgrimió las razones que concluyeron en su partida: “La experiencia del fútbol me indica cuándo es el momento de ponerle punto y final a una etapa. Para una nosotros la Copa Argentina era un objetivo y siento que es el momento de que los jugadores tengan otro entrenador delante para que les vaya marcando el camino, como lo hicimos nosotros, que los pueda acercar a la victoria, pero también a pelear o ganar un título. Estos jugadores se lo merecen”.

“Intentamos dar todo lo que estuvo a nuestro alcance desde el primer día hasta hoy, pero hoy toca dar vuelta la página. Sobre todo que los chicos tengan delante una persona que tenga la fuerza necesaria para conducir un grupo de futbolistas. Es por eso que tomé la decisión. No me gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a nadie. Las cosas cuando las siento, las siento. Eso, en definitiva, me llevó a tomar la decisión”, profundizó.