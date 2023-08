Martín Rolle anunció su retiro del fútbol profesional

El futbolista rosarino pero madrynense por adopción, Martín Rolle anunció este martes su retiro de la práctica profesional del futbol, lo cual realizó a través de su cuenta de Instagram.

Rolle, hasta entonces jugador de Guillermo Brown, cumplió con una gran carrera como jugador de fútbol. vistiendo colores de equipos de Primera División como ser San Lorenzo, Unión de Santa Fe, Olimpo de Bahía Blanca durante su paso por la máxima divisional, como así también Arsenal de Sarandí, entre otros, además de clubes del exterior,

«El Enano» colgó los botines

Una extensa carrera como futbolista, con 22 años de trayectoria en distintos clubes de nuestro país y del exterior, le puso punto final este martes Martín Rolle, el talentoso mediocampista ofensivo con último paso por Guillermo Brown.

«El Enano» o «Tincho» como lo conocen en el fútbol, anunció su retiro de la práctica profesional del futo este martes a través de su cuenta en la red social Instagram, en la que indica: «como es de publico conocimiento hace 40 días me lesioné y no encuentro una pronta solución. Me lleva a aceptar que el cuerpo a veces habla, que la cabeza manda más allá de lo que sienta el corazón y eso me llevó a toar una anticipada y difícil decisión de retirarme del futbol profesional».

«Quiero agradecer a mi actual club Guillermo Brown que supieron comprender la situación y me apoyaron incondicionalmente«, sumó el futbolista que sus 38 años de edad, decidió «colgar los botines».

«Me siento muy afortunado de haber jugado como profesional durante 22 años en los cuales viví muchas historias, lugres y experiencias» , destacó y cerró «es un verdadero honor para mi cerrar esta etapa de mi vida en el club donde empecé y que siempre tendrá un lugar especial en mi corazón», aseguró Rolle.

De esta forma, Martín Rolle anunció su retiro de la práctica como futbolista profesional, luego de 22 años de carrera, tras iniciarse profesionalmente en el 2000 integrando los planteles de Guillermo Brown en los Torneos Argentinos B, para pasar luego de la CAI de Comodoro Rivadavia para jugar por entonces la B Nacional y pasó por la institución «azzurra» que le sirvió de trampolín a categorías superiores, jugando luego en Olimpo de Bahía Blanca en Primera, también en Unión de Santa Fe, uno de los «grandes» del futbol argentino como San Lorenzo, Arsenal de Sarandí donde ganó copas internacionales.

También jugó en el futbol del exterior, como en el Asteras Trípolis de Grecia, el O´Higgins de Chile, Kerkyra de Grecia, Gozzano de Italia u nuevamente en el futbol griego, como en el Ionikos, donde se desempeñó antes de regresar a «la Banda» a mediados de 2021.